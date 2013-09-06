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Suriye'deki saldırılar ibadet ve eğitim merkezlerini vurdu

Suriye'de olayların başladığı Mart 2011 yılından bu yana düzenlenen saldırılarda bin 451 cami, 3 bin 700 okul ile 270 hastanenin yıkıldığı veya hasar gördüğü belirtildi

Suriye'deki saldırılar ibadet ve eğitim merkezlerini vurdu

Suriye'de olayların başladığı Mart 2011 yılından bu yana düzenlenen saldırılarda bin 451 cami, 3 bin 700 okul ile 270 hastanenin yıkıldığı veya hasar gördüğü belirtildi

06 Eylül 2013 Cuma 16:16
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Suriye'deki saldırılar ibadet ve eğitim merkezlerini vurdu

ŞAM - Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede rejime bağlı birliklerin saldırılarından zarar gördüğü tespit edilen ev, ibadet yerleri, eğitim merkezleri ve sağlık kuruluşlarıyla ilgili rakamlar açıklandı.

Olayların başladığı 2011 yılının mart ayından bu yana Esed güçlerinin çeşitli kentlere düzenlediği operasyonlar sonucunda bin 451 cami, 3 bin 700 okul ve 270 özel hastane ile 33 kilisenin yıkıldığı veya hasar gördüğü aktarılan açıklamada, şimdiye kadar 3 milyon evin hasar gördüğü ve bunlardan 850 bin evin Scud füzesi, havan topu, varil bombası, tank ateşi veya roket saldırıları sonucu yıkıldığının tespit edildiği kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 06.09.2013 16:16
Anahtar Kelimeler:
Suriye
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