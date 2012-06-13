Suriye'deki olaylarda 65 ölü

ANKARA

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, operasyonların yoğun şekilde devam ettiği ve birçok semtinin harabe haline geldiği Humus'ta 20 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ağır silahlarla ateş edilmesi sonucu onlarca evin büyük hasar gördüğünü belirtti.

Örgüt, güvenlik güçlerinin açtığı ateşte Halep'te 15, Lazkiye ve Haffe çevresinde 8, İdlib'te 5, Şam'ın banliyölerinde 6, Deyr Ez Zor ve Hama'da 3'er, Raka ve Dera'da 2'şer ve Kuneytra bir olmak üzere ölü sayısının 65'e yükseldiğini, onlarca kişinin yaralandığını kaydetti.