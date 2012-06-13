Suriye'deki olaylarda 23 ölü

ANKARA - Suriye İnsan hakları İzleme Örgütü, Humus kentinin top ateşine tutulduğunu ve 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, yerleşim birimlerine havan ve roketlerin düşmesi sonucu da onlarca evin yıkıldığını belirtti.



Humus'un iç kesimlerinde açılan ateşte isabet alan binalardan dumanların yükseldiğini aktaran örgüt, Dera ve Deyr Ez Zor kentinde 5'er, Lazkiye'de 4, Halep ve Humus'ta 3'er ve Şam'ın banliyölerinde bir kişinin güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini kaydetti.

Bu arada, Halep'in Anadan ilçesinde şiddetli patlamaların meydana geldiğini ifade eden yerel aktivistler, patlamalarda ölü ve yaralıların olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

280 kişi Türkiye'ye giriş yaptı

Ülkesindeki olaylardan kaçan 20'si yaralı 280 kişi Hatay'ın Yayladağı ilçesinden Türkiye'ye giriş yaptı.