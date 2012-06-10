Suriye'deki olaylarda 18 ölü

ANKARA

Suriye Genel Devrim Konseyi, güvenlik güçlerinin bugün düzenlediği operasyonlarda, ülkenin kuzeyinde yer alan ve iki gündür yoğun operasyonların gerçekleştiği İdlib kentinde 10, orta kesimlerdeki Humus kentinde de 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Bu arada yerel aktivistler, Humus'un Kuseyr semtine sabahtan bu yana düzenlenen operasyonlarda ölü ve çok sayıda yaralının olduğu ve yerleşim birimine düşen havan ve top mermisi sonucundan bazı evleri yıkıldığı ve yangın çıktığını kaydetti.

Aktivistler ve bölgedeki görgü tanıkları, ordunun İdlib'in Maret El Numan ilçesine ağır silahlarla düzenlediği saldırılar sonrasında sokak ortasında ondan fazla cesede rastladıklarını ve yoğun ateş nedeniyle cesetleri sokaklardan alamadıklarını, kentte bir insanlık dramının yaşandığını ifade ettiler.