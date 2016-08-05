Suriye'deki kamplarda yaşayan çocuklarda 'şiddet eğilimi'

Suriye'deki mülteci kamplarının sorumluları, savaşı gören, bombardımanlara tanık olan sonra da evlerinden, okullarından ve arkadaşlarından ayrılmak zorunda kalan, birçok sevdiğini kaybedip zor şartlar altında yaşamaya mahkum edilen Suriyeli çocuklarda son dönemde şiddet eğilimi görülme sıklığının ciddi ölçüde arttığını ifade etti.

AA muhabirine konuşan Halep kentindeki Seccu Mülteci Kampı İdari İşler Müdürü İsmail Zeytun, "Son dönemde mülteci kampındaki çocuklarda saldırgan davranışların yaygınlaştığını görüyoruz. Bu olgu sadece erkek çocuklarla da sınırlı değil, aynı şekilde kız çocukları da kapsıyor." dedi.

Zeytun, şiddet davranışının kolaylıkla gözlemlenebildiğine işaret ederek, çocukların birbirlerine karşı zorlayıcı, öfkeli, hırçın olduklarını ve çok sık kavga ettiklerini ifade etti.

Çocukların oyunları savaş odaklı

Çocukların oyunlarının savaş odaklı olduğunu, kendilerinden büyüklere karşı dahi saldırgan davrandıklarını, kendileriyle diyaloğa girildiğinde veya herhangi bir konuda uyarıldıklarında hırçın şekilde karşılık verdiklerini anlatan Zeytun, "Suriye'de faaliyet gösteren yardım kuruluşlarından çok az bir kısmı psikolojik destek konusuna önem veriyor. Durumun iyileştirilmesi için psikologlar görevlendirildi. Bu uygulamanın tüm mülteci kamplarında hızlı şekilde yaygınlaştırılması gerekiyor." diye konuştu.

Zeytun, "Mülteci kampları ve bakım merkezlerinin kötü ve topluma zarar veren nesiller yetiştirmemesi için psikolojik destek zorunlu bir hal aldı." ifadelerini kullandı.

Veysi, bin 200 ailenin barındığı Seccu Mülteci Kampında sadece 3 psikolog olduğunu ayrıca ellerinde gelişmiş ölçek ve araç gereçler de bulunmadığını söyledi.

En yaygın başvuru sebebi "şiddet eğilimi"

Şam İnsaniyet Vakfında psikolog olarak görev yapan Hüseyin Veysi, kendilerine yapılan başvuru sebepleri arasında en yaygın olanın şiddet eğilimi olduğunu belirterek, hayat şartlarının zorluğu, ekmek peşinde koşan anne ve babaların çocukları ihmal etmelerinin bu davranışın görülmesinin en büyük nedenleri arasında yer aldığını anlattı.