Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118156
ALTIN
162.622
DOLAR
3.8387
STERLİN
5.3280
EURO
4.7215
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Suriye'deki kamplarda yaşayan çocuklarda 'şiddet eğilimi'

Suriye'deki mülteci kamplarında kalan çocukların davranışlarında en öne çıkan özelliğin saldırganlık ve şiddet eğilimi olduğu ancak bununla mücadele edecek ruh sağlığı uzmanı sayısının ise yetersiz olduğu belirtiliyor.

Suriye'deki kamplarda yaşayan çocuklarda 'şiddet eğilimi'

Suriye'deki mülteci kamplarında kalan çocukların davranışlarında en öne çıkan özelliğin saldırganlık ve şiddet eğilimi olduğu ancak bununla mücadele edecek ruh sağlığı uzmanı sayısının ise yetersiz olduğu belirtiliyor.

05 Ağustos 2016 Cuma 14:24
655 Okunma
Suriye'deki kamplarda yaşayan çocuklarda 'şiddet eğilimi'

 Suriye'deki mülteci kamplarının sorumluları, savaşı gören, bombardımanlara tanık olan sonra da evlerinden, okullarından ve arkadaşlarından ayrılmak zorunda kalan, birçok sevdiğini kaybedip zor şartlar altında yaşamaya mahkum edilen Suriyeli çocuklarda son dönemde şiddet eğilimi görülme sıklığının ciddi ölçüde arttığını ifade etti.

AA muhabirine konuşan Halep kentindeki Seccu Mülteci Kampı İdari İşler Müdürü İsmail Zeytun, "Son dönemde mülteci kampındaki çocuklarda saldırgan davranışların yaygınlaştığını görüyoruz. Bu olgu sadece erkek çocuklarla da sınırlı değil, aynı şekilde kız çocukları da kapsıyor." dedi.

Zeytun, şiddet davranışının kolaylıkla gözlemlenebildiğine işaret ederek, çocukların birbirlerine karşı zorlayıcı, öfkeli, hırçın olduklarını ve çok sık kavga ettiklerini ifade etti.

Çocukların oyunları savaş odaklı

Çocukların oyunlarının savaş odaklı olduğunu, kendilerinden büyüklere karşı dahi saldırgan davrandıklarını, kendileriyle diyaloğa girildiğinde veya herhangi bir konuda uyarıldıklarında hırçın şekilde karşılık verdiklerini anlatan Zeytun, "Suriye'de faaliyet gösteren yardım kuruluşlarından çok az bir kısmı psikolojik destek konusuna önem veriyor. Durumun iyileştirilmesi için psikologlar görevlendirildi. Bu uygulamanın tüm mülteci kamplarında hızlı şekilde yaygınlaştırılması gerekiyor." diye konuştu.

Zeytun, "Mülteci kampları ve bakım merkezlerinin kötü ve topluma zarar veren nesiller yetiştirmemesi için psikolojik destek zorunlu bir hal aldı." ifadelerini kullandı.

Veysi, bin 200 ailenin barındığı Seccu Mülteci Kampında sadece 3 psikolog olduğunu ayrıca ellerinde gelişmiş ölçek ve araç gereçler de bulunmadığını söyledi.

En yaygın başvuru sebebi "şiddet eğilimi"

Şam İnsaniyet Vakfında psikolog olarak görev yapan Hüseyin Veysi, kendilerine yapılan başvuru sebepleri arasında en yaygın olanın şiddet eğilimi olduğunu belirterek, hayat şartlarının zorluğu, ekmek peşinde koşan anne ve babaların çocukları ihmal etmelerinin bu davranışın görülmesinin en büyük nedenleri arasında yer aldığını anlattı.

AA

Son Güncelleme: 05.08.2016 14:25
Anahtar Kelimeler:
SuriyeMülteci Kamplarıİsmail ZeytunHüseyin Veysiçocuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'den 'İncirlik iddiaları'na yanıt
ABD'den 'İncirlik iddiaları'na yanıt
Srebrenitsalı annelerden Dodik'e verilen plakete tepki
Srebrenitsalı annelerden Dodik'e verilen plakete tepki
Trump Kuzey Kore'nin sözünde duracağına inanıyor
Trump Kuzey Kore'nin sözünde duracağına inanıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ