Suriye’deki gözlemci sayısı artıyor

BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın ateşkes planını denetleyen BM gözlemci heyetinin başkanı Robert Mood, ülkede gözlemci sayısının 50'ye ulaştığını söyledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Hama kentinde incelemelerde bulunan Mood, vali Enes Naimi ile bir araya geldi.

Kentte tüm taraflarla görüştüklerini ve gözlemlerini belgelediklerini belirten Mood, ''BM gözlemcileri, Şam, Humus, Halep, Hama, İdlib ve Dera kentlerine dağılmış durumda. Gözlemci heyeti BM'ye günlük olarak rapor sunacak'' dedi.

Şiddetin çözüm olmadığını, gözlemci heyetinin başarı sağlaması için tüm tarafların şiddete son vermesi gerektiğini dile getiren Mood,''Heyetin görevini eleştirenler ve başarısız olduğunu söyleyenler alternatif sunmalı'' diye konuştu.

