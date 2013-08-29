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Suriye'deki durum Irak'takinden farklı

İngiltere Dışişleri Bakanı Hague, Suriye'ye olası askeri müdahale ile Irak'a yapılan askeri müdahalenin karşılaştırılamayacağını belirterek, "Bu, Irak'ta olandan çok farklı bir durum" dedi.

Suriye'deki durum Irak'takinden farklı

İngiltere Dışişleri Bakanı Hague, Suriye'ye olası askeri müdahale ile Irak'a yapılan askeri müdahalenin karşılaştırılamayacağını belirterek, "Bu, Irak'ta olandan çok farklı bir durum" dedi.

29 Ağustos 2013 Perşembe 08:08
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Suriye'deki durum Irak'takinden farklı
LONDRA

William Hague, yaptığı açıklamada, bugün İngiltere Başbakanı David Cameron başkanlığında toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Esed rejiminin kullandığı kimyasal silahların kabul edilemez olduğuna ve dünyanın buna sessiz kalmaması gerektiğine oybirliğiyle karar verildiğini belirtti.

Kabinenin bugün İngiltere'nin tepkisini görüşmek üzere toplanacağını ve Cameron'ın hükümetin konuya ilişkin görüşü hakkında Parlamentoya bilgi vereceğini ifade eden Hague, ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu tasarıdan da bahsetti. Hague, "BMGK'nın Suriye ile ilgili son 2,5 yıldır yerine getiremediği sorumluluklarını yerine getirme zamanı geldiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Rusya ve Çin'in Suriye konusundaki vetoları dikkate alındığında, BM'de Suriye ile ilgili bir görüş birliğine varmanın zorluğuna dikkati çeken İngiliz Bakan, "Ancak bunu yine de denemeliyiz. Eğer BM'de bir anlaşma sağlanamazsa, biz ve diğer ülkelerin kimyasal silahlarla ilgili sorumlulukları olduğunu açıkça ifade ettik" diye konuştu.

"Tepki verilmesi önemli"

William Hague, kimyasal silahların kullanımının "insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olduğunu dile getirerek, buna tepki verilmezse gelecekte daha büyük savaş suçlarıyla karşı karşıya kalınabileceğini vurguladı. Hague, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası toplumdan yasal ve orantılı, gelecekte kimyasal silahların kullanımını engelleyecek güçlü bir tepki beklemeye devam ediyoruz. Olanlara tepki verilmesi önemli. Bu tepkiyi uzun sürede vermek, insanların akıllarını karıştıracaktır. Esed rejimi gibi bir rejimin, önemli bir çizgiyi aştığında tepkiyle karşılaşacağını bilmesi çok önemlidir."

"Tüm kanıtlar bir noktaya işaret ediyor"

BM ekibinin Suriye'deki kimyasal silah araştırmasıyla ilgili ise Hague, bu araştırmanın bilimsel olduğunu ve saldırıyı kimin yaptığını ortaya koymayacağını belirterek, "Tüm kanıtlar bir noktaya işaret ediyor. Suriye'deki herhangi bir muhalif grubun bu büyüklükte bir kimyasal saldırı yapma kapasitesi olduğuna dair bir kanıt yok" ifadesini kullandı.

Suriye'ye olası müdahale ile Irak'a yapılan askeri müdahalenin karşılaştırılması hakkında ise William Hague, şunları kaydetti:

"Bu, Irak'ta olandan çok farklı bir durum. Suriye'de, yüz binlerce insan öldü. 2 milyon mülteci var ve kimyasal silahlar kullanıldı. Bu, belli silahların olup olmadığına dair istihbarat beklediğimiz bir durum değildir. Esed rejimi kimyasal silahları olduğunu kabul ediyor ve geçen yıl boyunca kimyasal silahların kullanıldığına inandığımız durumlar oldu.

Dolayısıyla bu durumla Irak arasında bir karşılaştırma yok. Bu, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve dünyanın bu suça verilecek karşılıkla tekrar yaşanmasını önlemeye karar vermesi gerekir."

İngiliz Parlamentosu bugün, Suriye'deki kimyasal silah saldırsının ardından verilecek tepkiyi görüşmek üzere acil toplanacak. Parlamentoda, Suriye'deki kimyasal silah saldırısına verilecek tepkiyle ilgili hükümet önergesi görüşülecek ve oylama yapılacak.

AA

Son Güncelleme: 29.08.2013 08:09
Anahtar Kelimeler:
William Hague
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