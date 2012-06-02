Suriye'deki çözüm Esed'siz olacak

Elysee Sarayı'ndaki görüşmenin ardından ortak basın toplantısında görüşlerini açıklayan François Hollande, Suriye yönetimine yönelik yaptırımların arttırılmasını istedi.



Suriye'deki iç savaşın risklerinin farkında olduğunu ifade eden Hollande, bununla birlikte Suriye'deki krizin çözümünün mutlaka Esed'siz olacağını vurguladı. Hollande, Suriye'de siyasi geçiş sürecinin başlaması için Suriye Devlet Başkanı Esed'in iktidarı bırakması gerektiğini söyledi.

Vladimir Putin ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik yaptırımların arttırılmasının, bu ülkedeki krizin çözümüne katkıda bulunacağına inanmadığını söyledi. Putin, Suriye'deki sorunun çözümü konusunda BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın girişimlerine destek verdiğini ifade etti.