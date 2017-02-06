Suriye’deki ateşkes için görüşmeler başladı

Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve muhalifler arasındaki ateşkesin izlenmesi ve uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulacak ortak mekanizmaya ilişkin teknik görüşmeler, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Askeri Müzesi'nde gerçekleşen görüşmelerde, Türkiye, Rusya ve İran tarafından kurulması kararlaştırılan üçlü mekanizma ele alınacak.

Görüşmelere Birleşmiş Milletler yetkilileri de katılıyor.

Türkiye ve Rusya’nın öncülüğünde 23-24 Ocak'ta Astana'da yapılan toplantıda ateşkesin güçlendirilmesi için alınacak tedbirler görüşülmüştü.

Toplantıya İran ve ABD'nin yanı sıra Beşşar Esed rejimi ile Suriye askeri muhalefetinden yetkililer katılmıştı.

Türkiye, Rusya ve İran, ateşkesin güçlendirilmesi ve uygulanmasının sağlanması için aralarında ortak izleme ve denetleme mekanizması kurulmasında anlaşmıştı.