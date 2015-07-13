Suriye'de Zebadani'nin önemi artıyor

ŞAM - Suriyeli muhaliflerin, Lübnan sınırına yakın Zebadani’yi ele geçirmek için yoğun hava saldırısı düzenleyen rejime bağlı güçler ve Hizbullah milislerine ağır zaiyat verdiği bildiriliyor.



Şam’ın kuzeybatısında, başkenti Lübnan’a bağlayan karayolunun 45'inci kilometresinde yer alan Zebadani, 2012’de muhaliflerin ülkede ele geçirdiği ilk noktaydı. Son üç yılda rejim güçleri ve muhalifler arasında birkaç defa el değiştiren ilçe, iki taraf için de hayati önem taşıyor.



Muhaliflerin Lübnan sınırına yakın son kalesi olan Zebadani, Lübnan’da muhaliflere destek veren Sünnilerin yaşadığı dağlık bölgede bulunuyor. Muhalif birliklerin Lübnan’daki Sünni müttefiklerinden aldıkları yardımları, Zebadani üzerinden Şam’ın kuzeyindeki Kalamun’a rahatlıkla ilettiği belirtiliyor. Dağlık bölge olan Kalamun, büyük ölçüde muhaliflerin elinde bulunuyor. Muhalifler buradan, çeşitli tali yollar vasıtasıyla Hama ve Humus gibi ülkenin iç kesimlerindeki bölgelere yardım sevkiyatı yapıyor.



Rejim ise muhaliflere yardım ulaştıran yolu kesmek için Zebadani’yi ele geçirmek istiyor. Ayrıca, bölgenin rejimin elinde geçmesi, muhaliflerin ağır zaiyat verdirdiği, Lübnan içlerine girerek zaman zaman taciz ettiği Hizbullah için de hayati önem taşıyor.



Zebadani, iç savaşın ikinci yılında muhalifler tarafından ele geçirildikten sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in yakın dostu olan ve Sünni olması nedeniyle bölge halkıyla rejim arasında arabuluculuk yapan Tuğgeneral Menaf Tlas'ın sağladığı anlaşma sayesinde rejimin kontrolüne geçmişti. Ancak, rejimin protesto yapan halka müdahalede bulunmaması ve tutukluların serbest bırakılması gibi anlaşma şartları ihlal edildiği için, muhalifler tekrar bölgenin kontrolünü ele geçirdi.



Halihazırda muhaliflerin elinde bulunan Zebadani’nin özellikle son 5 gündür rejim güçleri ve Hizbullah militanlarının yoğun bombardımanı altında olduğu belirtiliyor. Muhalif Ahraru'ş Şam İslami Hareketi ile beraber hareket eden Nusra Cephesi birlikleri de, rejim güçlerini geri püskürterek ilçeye girmelerini engelliyor.



"Rejim, deniz mayını kullanıyor"



Zebadani'deki aktivistler, muhaliflerin yardım kaynağını kaybetmemek için sonuna kadar direneceğini savunarak, bölgenin dağlık olmasının da rejimin işini zorlaştırdığını, ilçeye kara yoluyla giremediği için hava saldırılarına ağırlık verdiğini dile getirdi.



Suriye Resmi Haber Ajansı'nın (SANA), Zebadani’nin yoğun bombardıman altında olduğunu doğruladığı ancak, arşiv fotoğraflarını kullanarak ordu güçlerinin muhaliflere büyük kayıplar verdirdiğini iddia etti.



Suriye Genel Devrim Konseyi’nden (SRGC) yapılan açıklamaya göre ise rejim, Zebadani'ye son 5 günde 400 varil, 150 vakum bombasıyla saldırdı. Ayrıca, rejimin bazen varil bombası yerine deniz mayınıyla saldırdı.



Şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgeler



PKK'nın Suriye uzantısı PYD güçleri ve DAEŞ arasında Rakka ve Haseke'deki çatışmalar devam ediyor.



Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa bölgesi son haftada 2 kez taraflar arasında el değiştirdi. Son gelen bilgilere göre beldenin kontrolü şu an PYD'de.



Rakka'daki tarafların birbirine kesin üstünlük sağlayamadıkları diğer nokta Sırrın. Bu belde Kobani-Rakka merkez arasında, Fırat'ın doğu kıyısında yer alıyor. PYD kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sırrın'ın DAEŞ'ten alınması halinde PYD'nin sonraki hedefi Suriye'nin kuzeyinde kontrol ettikleri Kobani (Ayn al Arap) ve Afrin arasındaki Cerablus olabilir. Rakka'nın kuzeyindeki Kobani'nin güneybatı kesimlerinde PYD ile DAEŞ arasındaki çatışmalar da devam ediyor.



Haseke'de ise en yoğun çatışmalar, güneydeki Goran mahallesiyle Goran'ın batısında Batı ve Doğu Nişva'da sürüyor. Kuzeydeki Aziziye ve Salihiye'de rejim destekli PYD güçleri ve DAEŞ arasında çatışmalar sürüyor.



Halep merkezde, merkezin tamamını ele geçirmek için aylardır büyük bir operasyon hazırlığı yapan muhalifler, 2 Temmuz'da yaklaşık 20 bin kişilik güçle saldırıya geçmişlerdi.



Halep şehir merkezinin kuzeyindeki stratejik askeri noktalar olan Leyramun, Eşrefiye, Cemiyetu'z Zehra, Halidiye ve Raşidin bölgelerinde başlayan çatışmalar sonucunda, Cemiyetu'z Zehra Mahallesindeki birçok askeri kontrol noktasıyla kentin kuzeybatısında rejim güçlerinin kışla olarak kullandığı, Yeni Halep Mahallesi'ndeki Bilimsel Araştırma Merkezinin muhaliflerin kontrolüne geçtiği bildirilmişti.



Çatışmalar, Cemiyetu'z Zehra, Bilimsel Araştırmalar Merkezi bölgesinde devam ediyor.

