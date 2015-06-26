Suriye'de varil bombalı saldırıları engelleme çağrısı yaptı

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Aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve Uluslararası Af Örgütü gibi sivil toplum örgütlerinin de bulunduğu insani yardım kuruluşları, Suriye'de sivillere yönelik varil bombası ve benzeri saldırıların önlenmesi için BM Güvenlik Konseyinin eyleme geçmesini istedi.

Suriye'deki iç savaşla ilgili çalışan farklı ülkelerden 81 kuruluş ortak bildiri yayınlayarak BM Güvenlik Konseyini göreve çağırdı.

Bildiride, Suriye'de "sonu gelmeyen vahşet" ve Konseyin buna kayıtsız kalması nedeniyle yaşadıkları hayal kırıklığı ve öfkeyi vurgulayan kuruluşlar, "Güvenlik Konseyinin her bir üyesine, sivillere karşı ayrım gözetmeden süren saldırılara karşı diplomatik önlem alma ve 2139 sayılı BMGK kararının uygulaması için söz konusu saldırıları gerçekleştirenlerin tespit edilip cezalandırılmasını temin etme çağrısı yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BMGK'nın 16 ay önce kabul ettiği 2139 sayılı kararında sivillere yönelik varil bombası dahil her türlü saldırının sonlandırılmasının istendiği hatırlatılan bildiride, bu karara rağmen okullara, hastanelere, pazar yerlerine saldırıların aralıksız sürdüğü vurgulandı.

Bildiride, bunun bu şekilde devam etmemesi gerektiği belirtilerek, "Suriye'de insan hakları her gün çiğnenir ve siviller öldürülürken BM Güvenlik Konseyinin basın açıklamaları ile 'endişe bildirmesi' yeterli değildir. Suriyeliler sadece kimyasal değil her türlü saldırıdan korunmayı hak ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kuruluşlar, bugün BMGK üyelerinin gayrıresmi toplantısında, Suriye'deki saldırıları gerçekleştirenlerin tespit edilmesi ve sorumluların hesap vermesini temin edecek bir mekanizma geliştirilmesini istediler.

BM Güvenlik Konseyi üyeleri, bugün Fransa ve İspanya'nın öncülük ettiği gayrıresmi toplantıda konuyu ele alacak.

Saldırıların sorumlularının tespit edilerek Uluslararası Ceza Mahkemesine gönderilmesine ilişkin geçen yıl Konseye getirilen karar tasarısını Rusya ve Çin veto etmişti.