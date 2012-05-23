Suriye'de tüp gaz bulunamıyor

ŞAM

Birçok şehirde halkın mutfak tüpü alabilmek için uzun kuyruklar oluşturduğu kaydediliyor.

İnternet üzerinde bilgi veren Halepli Ebu Hişam, Halep'in bazı kenar mahallelerinde ve çevre ilçelerinde mutfak tüpü bulmakta sıkıntı çektiklerini ve halkın bazı bölgelerde bir tüpü karaborsadan 25 dolara (yaklaşık 46 lira) aldığını söyledi.

Eskiden bir mutfak tüpünü 4 dolara (yaklaşık 7,5 lira) aldıklarını kaydeden Ebu Hişam, "Kış aylarında da tüp gaz sıkıntısı yaşandı. Halk bu aylarda elektrikli ısıtıcılara yöneldi. Son aylarda elektriklerin de belli aralıklarla kesilmesi nedeniyle halk tüp gaza tekrar yöneldi" dedi.

Öte yandan, Suriye'de petrol sektörünün, ABD ile Avrupa'nın petrol ambargosu nedeniyle 4 milyar dolar zarara uğradığı bildirildi.