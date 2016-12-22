HALEP

İdlib ve Halep'teki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Halep'ten tahliyenin yeniden başlamasına karşılık, Fua ve Kefreya beldelerinden siviller ve rejim yanlısı bazı yabancı teröristleri taşıyan 10 otobüs hareket etti. Otobüsler, Halep'in rejim güçlerinin kontrolündeki bölgesine doğru ilerliyor.

Bu esnada rejim kuşatması altındaki doğu Halep'ten sivillerin İdlib'e nakli sürüyor. 25 otobüs, muhaliflerin kontrolündeki batı Halep'e ulaşırken, 21 otobüs de rejimin Raşidin semtindeki kontrol noktasından geçti.

Türkiye ile Rusya’nın arabulucuğu ve garantörlüğünde dün muhalifler ve rejim ile rejim yanlısı terörist gruplar arasında yeni bir mutabakat gerçekleştirilmişti.

Mutabakata göre, doğu Halep’teki sivil ve muhaliflerin 20 bininin bugün, geri kalanının yarın tahliye edilmesi öngörülüyor.

Buna karşılık, Fua ve Kefreya'dan 3 gün içinde toplam 4 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.



Fua ve Kefreya’nın durumu

Yaklaşık 15 bin Şii nüfusa sahip Fua ve Kefreya'yı, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızlarına bağlı militanlar kontrol ediyor.

Beldeler 1,5 yıldır muhaliflerin kuşatmasında. Ancak rejim havadan yoğun şekilde insani ve askeri yardım ulaştırıyor. Halkın ihtiyaçları bu şekilde karşılanıyor.

Muhalifler, rejim kuşatmasında 18 bölge bulunduğunu, Fua ve Kefreya'ya dair tüm taleplerin kabul edilmesi halinde rejim güçlerinin ablukada altındaki yerleşimlerde katliam yapabileceğinin altını çiziyor.



Madaya ve Zebadani’den de tahliyeler olacak

Mutabakatla, rejim ordusu ve rejim yanlısı teröristlerin kuşatmasında bulunan Şam’ın Madaya beldesi ve Zebadani ilçesinden de tahliyeler gerçekleşecek.

Hasta, yaralı ve çocuklardan oluşan bin 500 kişinin Salı günü çıkartılması bekleniyor.

Tahliyeleri teröristler engellemişti

İranlı General Seyid Cevad komutasındaki rejim yanlısı terör grupları, geçen Perşembe ve Cuma günü, doğu Halep’ten rejim bölgesine giden tahliye konvoylarına saldırmış, toplam 18 sivili öldürmüştü.

Ateşkes ve tahliyelere başından beri karşı çıkarak yüzbinlerce sivilin hayatını hiçe sayan terör grupları, son saldırıların ardından Fua ve Kefreya’dan da tahliyelere izin verilmesi şartını ileri sürmüştü.

Rejim yanlısı terör gruplarının eylemleri, uluslararası kamuoyunda ve Birleşmiş Milletler yetkililerince sıklıkla savaş suçu olarak nitelendiriliyor.

Lübnan ve Irak Hizbullahı, Afganistanlı Fatimiyun Tugayı, Iraklı Nüceba Hareketi Tugayı ile Bakır Tugayı toplamda yaklaşık 7 bin teröristle Halep’in doğusunda işgallerini sürdürüyor.

AA