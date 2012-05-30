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Suriye'de sular durulmuyor

Suriye'de düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu çoğunluğu Humus'ta olmak üzere 79 kişi öldü

Suriye'de sular durulmuyor

Suriye'de düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu çoğunluğu Humus'ta olmak üzere 79 kişi öldü

30 Mayıs 2012 Çarşamba 09:18
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Suriye'de sular durulmuyor
ANKARA  - Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Humus'ta 24, Deyr Ez Zor'da 14, Şam'ın banliyölerinde 12, Halep'te 8, Hama ve Dera'da 7'şer, kuzeydeki İdlib'te 4, Raka'da 2 ve Haseke'de bir olmak üzere güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda ölenlerin sayısının 79'a çıktığını bildirdi.

Öte yandan, Humus'un Hamidiye semtinde top ateşi açılması ve havan mermilerinin yerleşim birimlerinee düşmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğunu, onlarca evin yıkıldığını belirten Suriye Genel Devrim Konseyi ise ordunun eski Humus bölgesine havan ve roketlerle saldırıya geçtiğini, yıkılan evlerin enkazında ölü ve yaralıların bulunduğunu aktardı.
Bu arada, Şam'daki önemli muhaliflerden biri olan Ebu Rıdvan, yönetim yanlısı muhalifler ve halk meclisine seçilen aşiret reisleriyle görüştürülen Kofi Annan'ın, gerçek muhaliflerle bir araya getirilmediğini söyledi.
Annan'ın ülkeye gelmesiyle operasyonlarda bir duraklama yaşanmadığını vurgulayan Ebu Rıdvan, "Annan'ın ülkede bulunduğu günlerde operasyonlar tüm yoğunluğuyla devam etti. Annan'ın ülkeye gelişi dahi operasyonları durdurmadı. Birçok şehirde düzenlenen operasyonlarda her gün onlarca kişi ölüyor" dedi.

BMGK yine Suriye'deki durumu ele alacak
BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bugün BM-Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın yardımcısı Jean-Marie Guehenno, Annan'ın Şam'a yaptığı ziyaretle ilgili bilgi verecek.
BMGK'nın basına kapalı yapılacak danışma toplantısında BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un barışı koruma operasyonlarından sorumlu yardımcısı Herve Ladsous'un da hazır bulunması bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 01:19
Anahtar Kelimeler:
Suriye
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