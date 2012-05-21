Suriye'de son iki günde 81 kişi öldü

İSTANBUL - Yerel yapılanmalardan sorumlu Suriye Genel Devrim Konseyi'nden (SRGC) alınan bilgiye göre, son 2 günde Şam'ın banliyölerinden Duma ve Harasta ile Hama, İdlib ve Humus kırsalında yoğun çatışmalar çıktı. Ordu birlikleri ile muhalifler arasında çıkan bu çatışmalarda Hama'da 41, Şam ve çevresinde 14, Humus'ta 9, Haseke'de 5, İdlib'te 7, Der'a'da 3, Deyr-i Zor'da 2 kişi hayatını kaybetti.



Bu arada, Esed'e bağlı güçlerin ülkenin 323 ayrı noktasında başlattığı operasyonlar devam ediyor. Operasyonlarda muhalif eylemcilerin tutuklandığı, sivil hedeflere yönelik tank bombardımanı yapıldığı da belirtildi. Şam Haber Ağı (SNN) da operasyonların Hama ve kırsalında, Şam'ın Kefer Batna beldesinde devam ettiğini, rastgele tank bombardımanlarının sivil yerleşim alanlarına zarar verdiğini duyurdu. SNN, Hama'nın Halfaya beldesinde ayrıca Der'a'da bulunan 132. Tugaydan 25 askerin ordudan ayrıldığını, ancak yetersizlikler sebebiyle tanklarını havaya uçurmak zorunda kaldıklarını belirtti. Şam Haber Ağı, Der'a Şeyhul Mesakin'de 20'den fazla kişinin tutuklandığını da kaydetti.