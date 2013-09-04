Suriye'de sivillere yönelik saldırılar sürüyor

İSTANBUL - Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi'nden (LCC) alınan bilgiye göre Şam’ın Guta banliyösünde Suriye yönetimi tarafından 21 Ağustos’ta düzenlenen kimyasal silah saldırısının üzerinden geçen 2 haftada Esed güçlerine bağlı birliklerin düzenlediği operasyonlar sırasında yaklaşık bin 280 kişi hayatını kaybetti.



Şam'ın banliyöleri, Halep, Dera, İdlib, Deyru'z Zor, Lazkiye, Kuneytra, Hama ve Humus başta olmak üzere ülkenin pek çok bölgesinde yoğun şekilde devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin 114'ünü çocuk, 124'ünü kadınlar oluştururken, 40 kişi de işkence altında yaşamını yitirdi.



Öte yandan Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR), tarafından yayınlanan raporda, ülkede olayların başladığı 2011 yılının Mart ayından, 21 Ağustos 2013'e kadar rejim güçlerince düzenlenen operasyonlar ve çıkan çatışmalar sonucunda 101 bin 513 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.



Hayatını kaybedenlerden 89 bin 644'ünün sivil olduğu ve bu rakamın, toplam sayının yüzde 88'ine tekabül ettiği aktarılan raporda, söz konusu oranın, yüzde 57 olan 2. Dünya Savaşı'ndaki sivil ölümleri oranından büyük olduğu vurgulandı. Raporda, hayatını kaybeden sivillerden 10 bin 914'ünün çocuk, 9 bin 911'inin de kadın olduğu kaydedildi.

