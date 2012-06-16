Suriye'de şiddet arttı

Suriye'deki BM Gözlemci Misyonu'nun (UNSMIS) Başkanı General Robert Mood, son 10 günde Suriye'deki şiddet olaylarının arttığını bildirdi.

BM'nin verdiği bilgiye göre, Norveçli General Mood'un bugün Şam'da basına verdiği demeçte şunları söylediği bildirildi:

''Son 10 günde şiddet olaylarında artış var, iki tarafın da kayıpları var ve bu durum BM gözlemcileri olarak bizim için önemli riskler taşıyor. Suriye halkı, siviller zarar görüyor ve bazı yerlerde siviller devam eden operasyonlardan dolayı sıkışıp kalmış durumda. Artan şiddet bizim de gözlem ve analiz yapmamızı, rapor tutmamızı, yerel seviyede iki taraf arasında diyalog sağlamamıza ve istikrar projelerine yardımcı olmamızı kısıtlıyor.''

Mood'un basına açıklamasında genel olarak sahada taraflar arasında barışçıl bir geçiş sürecine geçilmesi yönünde isteksizlik olduğu, tam tersine tarafların askeri pozisyonlarını güçlendirme niyetinde olduklarını söylediği bildirildi.

Bu arada General Mood'un gelecek hafta, Suriye'deki duruma ilişkin BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bilgi vermesinin talep edildiği belirtildi.



