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Suriye'de seçim tartışmaları

“Seçilecek olanlar rejimin milletvekilleri olacak”

Suriye'de seçim tartışmaları

“Seçilecek olanlar rejimin milletvekilleri olacak”

08 Mayıs 2012 Salı 09:15
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Suriye'de seçim tartışmaları

Suriye Genel Devrim Konseyi, ülkede bugün muhaliflere karşı düzenlenen operasyonlarda ve çıkan çatışmalarda ölü sayısının 36'ya yükseldiğini bildirdi.
Konsey, ülkenin iç kesimlerinde yer alan ve iki önemli muhalif kent olarak bilinen Hama ve Humus'ta 3'ü boğazlarından bıçakla kesilerek toplam 20 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.
Ülkenin doğusundaki Deyr Ez Zor kentinde aralarında ordudan ayrılan bir askerin de bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiğini, Şam'ın banliyölerinde de 4 kişinin güvenlik güçlerince açılan ateş sonuncunda öldüğünü aktaran Konsey, Haseke ve İdlib'te ikişer ve Dera kentinde de bir kişinin açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Hama, Humus ve Şam'ın çevreleri ile Deyr Ez Zor'da operasyonların devam ettiğini kaydeden yerel aktivistler de İdlib'in Cebel El Zaviye bölgesindeki Rami'de şiddetli patlamaların meydana geldiğini, bunun ardından askerlerin yoğun olarak yerleşim birimlerine rastgele ateş açtığını ifade etti.
Konsey, halkın birçok kentte yapılan Halk Meclisi seçimleri aleyhine protesto gösterileri düzenlediğini ve seçilecek olanların, kendilerinin değil rejimin milletvekilleri olacağını bildirdi.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA ise ülke genelinde silahlı gruplarla girdikleri çatışmalarda hayatını kaybeden 16 askerin cenazelerinin memleketlerine gönderildiğini duyurdu.

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 03:32
Anahtar Kelimeler:
SuriyeSeçim
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