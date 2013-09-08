Suriye'de savaşın

ŞAM



Suriye'de olayların başladığı tarihten bu yana, 2 bin 305'i 10 yaşın altında olmak üzere, 10 binden fazla çocuğun öldüğü bildirildi.



Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Esed güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 3 bin 399'u kız olmak üzere 10 bin 913 çocuğun ölümünün belgelendiği belirtildi.



Bunlardan 2 bin 305'inin 10 yaşın altında olduğu vurgulanan açıklamada, çocuklardan 530'unun kesici aletlerle öldüğünün tespit edildiği kaydedildi.



Suriye hapishanelerinde bulunan ve kayıt altına alınabilmiş 194 bin tutuklunun, 9 binini yaşı 18'in altında olan çocukların oluşturduğu belirtilen açıklamada, 79 çocuğun tutuklu bulunduğu sırada işkence altında hayatını kaybettiği, bazı kız çocuklarının da tecavüz ve cinsel istismara uğradığı dile getirildi.



Açıklamada ayrıca ülkedeki olaylarda yaşamını yitirenlerin yüzde 88'inin sivil olduğu ve bunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana, "Sivillere yönelik işlenen katliamların en büyüğü" olduğu ifade edildi.



Öte yandan ülkedeki olaylarda en çok çocuk ölümünün yaşandığı kentlerin sırasıyla Halep, Şam'ın banliyöleri, Humus ve İdlib olduğu kaydedildi.





AA