Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Suriye'de savaşın ayrım gözetmediği çocuklar

Suriye'deki savaşta 15 yaşındayken sırtından vurulup belden aşağısı felç kalan Adnan, tedavi için geldiği Lübnan'da hayata yeniden tutundu ve engelliler için düzenlenen maratonda üçüncü oldu.

Suriye'de savaşın ayrım gözetmediği çocuklar

Suriye'deki savaşta 15 yaşındayken sırtından vurulup belden aşağısı felç kalan Adnan, tedavi için geldiği Lübnan'da hayata yeniden tutundu ve engelliler için düzenlenen maratonda üçüncü oldu.

07 Ekim 2016 Cuma 11:29
687 Okunma
Suriye'de savaşın ayrım gözetmediği çocuklar

 Adnan, Suriye'deki kanlı iç savaşın hayatlarında kalıcı izler bıraktığı binlerce çocuktan sadece biri.

Suriye'de 2013 yılında henüz 15 yaşındayken sırtından vuruldu ve vücudunun alt kısmı felç oldu. Savaştan kaçarak anne, babası ve altı kardeşiyle Lübnan'a gelen ve burada yeniden hayata tutunan Adnan yaşadıklarını anlattı.

Humus'ta yaşadığı bölgede muhalifler ile rejim güçleri arasında çatışmalar olduğunu aktaran Adnan, yaralandığı gün evden ekmek almak için çıktığını söyledi. Fırından eve dönerken geçmesi gereken köprüde çatışmalar yaşandığını ve bölgede bir keskin nişancının olduğunu belirten Adnan, dedesinin evinde çatışmaların yatışmasını beklediğini dile getirdi.

Sesler kesildiği zaman yola çıktığını aktaran Adnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köprüye bakıp birisi geçiyor mu diye kontrol ettim. Eğer ateş etmiyorlarsa ben de geçecektim. Bekledim. Bir kişi geçti, iki kişi... Hiçbir şey olmadı. Ben de bisikletle geçmek istedim. Elimde ekmeğim vardı. Tam öbür tarafa geçtiğimde yola çıkarken vuruldum ve yere düştüm."

Kaldırıldığı Humus'taki sahra hastanesinde kalmasına rağmen omuriliğindeki hasarın tedavi edilemediğini kaydeden Adnan, daha sonra Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde bir hastaneye geldiğini ancak burada da kendisi için bir tedavi bulunamadığını anlattı.

Hayata yeniden tutundu, engelli maratonunda üçüncü oldu

Hastaneden çıktıktan sonra çok zor günler geçirdiğini, kendini eve kapattığını söyleyen Adnan'ın normal hayata dönmesi iki yılı bulmuş. Zamanla dışarı çıkmaya başlayan Adnan, fotoğraf çekip spor yaparak hayata yeniden tutunduğunu belirtti.

Suriyeli Adnan, sporda emeğinin karşılığını da Beyrut'ta engelliler için düzenlenen bir maratonu tekerlekli sandalyesiyle üçüncü sırada tamamlayarak aldığını söyledi.

Ödüllü gazetecinin girişimi savaş çocuklarına umut oluyor

Ortadoğu'da görev yapan CNN International muhabiri Arwa Damon'ın kurduğu INARA yardım kuruluşu, Adnan için fizik tedavi sağlıyor ve ameliyat imkanlarını araştırıyor.

Gazeteciliğiyle uluslararası alanda birçok ödüle sahip Damon'ın kurduğu sivil toplum kuruluşu (STK), savaş bölgelerinde yaralanan ve bölge koşullarında tedaviye ulaşamayan Adnan gibi çocukların tıbbi yardıma ulaşması için çabalıyor.

AA

Son Güncelleme: 07.10.2016 11:30
Anahtar Kelimeler:
AdnanSuriyeçocukArwa DamonINARASTK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ