Suriye'de savaşın ayrım gözetmediği çocuklar

Adnan, Suriye'deki kanlı iç savaşın hayatlarında kalıcı izler bıraktığı binlerce çocuktan sadece biri.

Suriye'de 2013 yılında henüz 15 yaşındayken sırtından vuruldu ve vücudunun alt kısmı felç oldu. Savaştan kaçarak anne, babası ve altı kardeşiyle Lübnan'a gelen ve burada yeniden hayata tutunan Adnan yaşadıklarını anlattı.

Humus'ta yaşadığı bölgede muhalifler ile rejim güçleri arasında çatışmalar olduğunu aktaran Adnan, yaralandığı gün evden ekmek almak için çıktığını söyledi. Fırından eve dönerken geçmesi gereken köprüde çatışmalar yaşandığını ve bölgede bir keskin nişancının olduğunu belirten Adnan, dedesinin evinde çatışmaların yatışmasını beklediğini dile getirdi.

Sesler kesildiği zaman yola çıktığını aktaran Adnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köprüye bakıp birisi geçiyor mu diye kontrol ettim. Eğer ateş etmiyorlarsa ben de geçecektim. Bekledim. Bir kişi geçti, iki kişi... Hiçbir şey olmadı. Ben de bisikletle geçmek istedim. Elimde ekmeğim vardı. Tam öbür tarafa geçtiğimde yola çıkarken vuruldum ve yere düştüm."

Kaldırıldığı Humus'taki sahra hastanesinde kalmasına rağmen omuriliğindeki hasarın tedavi edilemediğini kaydeden Adnan, daha sonra Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde bir hastaneye geldiğini ancak burada da kendisi için bir tedavi bulunamadığını anlattı.

Hayata yeniden tutundu, engelli maratonunda üçüncü oldu

Hastaneden çıktıktan sonra çok zor günler geçirdiğini, kendini eve kapattığını söyleyen Adnan'ın normal hayata dönmesi iki yılı bulmuş. Zamanla dışarı çıkmaya başlayan Adnan, fotoğraf çekip spor yaparak hayata yeniden tutunduğunu belirtti.

Suriyeli Adnan, sporda emeğinin karşılığını da Beyrut'ta engelliler için düzenlenen bir maratonu tekerlekli sandalyesiyle üçüncü sırada tamamlayarak aldığını söyledi.

Ödüllü gazetecinin girişimi savaş çocuklarına umut oluyor

Ortadoğu'da görev yapan CNN International muhabiri Arwa Damon'ın kurduğu INARA yardım kuruluşu, Adnan için fizik tedavi sağlıyor ve ameliyat imkanlarını araştırıyor.

Gazeteciliğiyle uluslararası alanda birçok ödüle sahip Damon'ın kurduğu sivil toplum kuruluşu (STK), savaş bölgelerinde yaralanan ve bölge koşullarında tedaviye ulaşamayan Adnan gibi çocukların tıbbi yardıma ulaşması için çabalıyor.