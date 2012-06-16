Suriye'de operasyonlar sürüyor

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, ordunun yönetim karşıtlarına yönelik düzenlediği operasyonlarda ölü sayısının 43'e yükseldiği duyurdu.

Londra merkezli örgüt, çoğunluğu Şam'ın banliyölerinde ve Dera'da olmak üzere güvenlik güçlerince açılan ateşte 43 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yerel aktivistler, ordunun sabahtan bu yana Humus'un çeşitli semtlerine ağır silahlarla saldırdığını ve semtlerde büyük hasarın meydana geldiğini kaydetti.

Şam'ın Duma semtindeki operasyonlarda bazı evlerin yıkıldığını ve yıkılan evlerin enkazında insanların olduğunu ifade eden aktivistler, İdlib, Humus, Hama, Dera kentlerinde operasyonların yoğun olarak devam ettiğini belirtti.



