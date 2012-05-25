Suriye'de ölümler durmuyor

ANKARA

Muhalif yapılanmalardan sorumlu Genel Devrim Konseyi, ülkenin iç kesimlerinde yer alan ve önemli muhalif kentler arasındaki Hama'da 6, Dera, Humus ve Kuneytra'da 5 kişinin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin Humus, Dera ve İdlib kentlerinde ağır silahlarla ateş açtığını, açılan ateşte yaralıların olduğunu kaydeden konsey, Humus'un El Hamra semtine güvenlik güçlerince düzenlenen baskınlarda çok sayıda kişinin tutuklandığını, bazı ev ve araçların düzenlenen operasyonlarda hasar gördüğünü aktardı.