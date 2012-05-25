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Suriye'de ölümler durmuyor

Suriye'de bugün cuma namazından sonra çıkan yönetim karşıtı gösterilerde ve düzenlenen operasyonlarda 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Suriye'de ölümler durmuyor

Suriye'de bugün cuma namazından sonra çıkan yönetim karşıtı gösterilerde ve düzenlenen operasyonlarda 11 kişinin öldüğü bildirildi.

25 Mayıs 2012 Cuma 16:02
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Suriye'de ölümler durmuyor

ANKARA

Muhalif yapılanmalardan sorumlu Genel Devrim Konseyi, ülkenin iç kesimlerinde yer alan ve önemli muhalif kentler arasındaki Hama'da 6, Dera, Humus ve Kuneytra'da 5 kişinin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.
Güvenlik güçlerinin Humus, Dera ve İdlib kentlerinde ağır silahlarla ateş açtığını, açılan ateşte yaralıların olduğunu kaydeden konsey, Humus'un El Hamra semtine güvenlik güçlerince düzenlenen baskınlarda çok sayıda kişinin tutuklandığını, bazı ev ve araçların düzenlenen operasyonlarda hasar gördüğünü aktardı.

AA

Son Güncelleme: 25.05.2012 08:03
Anahtar Kelimeler:
Suriyeölümler
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