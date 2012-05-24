Suriye'de ölü sayısı 15 bini aştı

İSTANBUL

Muhalif kaynaklara ait "Suriye Devrim Şehitleri Veritabanı"na (SRMD) göre, muhaliflere karşı düzenlenen askeri operasyonlarda öldürülen 15 bin 59 kişiden 6 bin 60'ı Humus'ta, 2 bin 729'u İdlib'te, 1693'ü Hama'da, 1495'i Der'a'da, 1304'ü Şam banliyölerinde, 527'si Deyri Zor'da, 481'i Halep'te, 318'i Şam'da, 249'u Lazkiye'de, 66'sı Tartus'ta, 59'u Rakka'da, 54'ü Haseke'de, 18'i Kuneytra'da ve 6'sı da Suveyda'da hayatını kaybetti.

Gösterilerde, gözaltında ve çatışmalarda hayatını kaybedenlerin 13 bin 819'unu sivillerin, 1240'ını ordudan ayrılan askerlerin oluşturduğu kaydedildi.

Aynı verilere göre, öldürülenlerin 14 bin 52'sini erkek, 1007'sini de kadınlar oluşturdu.

Esed'e göre Şam krizden çıkabilir

Öte yandan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Şam yönetiminin ülkeyi saran krizden çıkmanın yolunu bulabilecek durumda olduğunu söyledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, İran'ın İletişim Enformasyon ve Teknoloji Bakanı Rıza Takipur'u kabul eden Esed'in, Suriye'nin yıllardır karşılaştığı tehdit ve baskıların üstesinden gelebildiğini vurgulayarak, bu krizden de halkının gücü, birlik ve bağımsızlığa bağlılığıyla çıkabileceğini söylediğini duyurdu.