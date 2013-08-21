Suriye'de ölü sayısı 1300'ü geçti

ŞAM

Suriye Ulusal Konseyi (SUK) Başkanı George Sabra, Şam'ın banliyösünde düzenlenen saldırıda, ölü sayısının 1300'ü geçtiğini söyledi.

Sabra, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) tarafından İstanbul'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Esed rejiminin Şam'ın Doğu Guta banliyösüne düzenlediği ve kimyasal silah kullandığı saldırının bütün dünyanın gözü önünde gerçekleştiğini ifade etti.

Buna tepki gösteren Sabra, Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin, "Kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını araştırmak için" Şam'da bulunduğu esnada böyle bir saldırının yaşandığını dile getirdi.

"Saldırıda ölü sayısı 1300'ü geçti" diyen Sabra, uluslararası toplumdan gelecek tepkilerin "Kınamayı" geçmediğini ifade ederek, bunu sert bir dille eleştirdi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Uluslararası toplumu bu konuda tavır almaya çağırarak, Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin biran önce olayı soruşturmasını istedi.

SMDK, rejim güçlerinin saldırıda bulunduğu bölgenin muhasara altında olduğu ve yeterli yardımın ulaştırılamadığı da kaydetti.

Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi (LCC), olayı katliam olarak niteledi.

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC) de rejim güçlerinin Meliyha, Cobar, Muaddamiye, Eş Şam ve Dareyya'ya ağır silahlarla saldırdığını ve saldırıların kentin farklı bölgelerinde sürdüğünü belirtti.

Sarin gazı kullanıldı

Bölgedeki doktorlardan Halid Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin kullanılan "sarin gazı"ndan etkilendiğini ifade etti.

Yaralılarda nefes darlığı, kusma, göz bebeklerinde küçülme, bilinç kaybı yaşandığını belirten Mahmud, acil olarak tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Mahmud ölü sayısının artmasından duyduğu endişeyi de dile getirdi.

Siviller saldırıya uykuda yakalandı

Öte yandan bölgedeki aktivistler, sabahın erken saatlerinde sivil yerleşim bölgelerine havadan atılan gaz bombaları sebebiyle insanların saldırıya savunmasız şekilde, uykuda yakalandığı belirtti.

Aktivistler, yaralıların bölgedeki sahra hastanelerine kaldırıldığı ifade etti.

Kalıntılar görülebilir

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Türkiye Temsilcisi Halid Hoca, Birleşmiş Milletler (BM) Heyetinin Şam'da düzenlenen saldırının gerçekleştiği yerlere hemen ulaşması halindeEsed güçlerinin fırlattığı füzelerin kalıntılarını görebileceğini belirtti.

Esed yönetiminden yalanlama

Beşşar Esed yönetimi, Şam'ın Doğu Guta’da kimyasal silahların kullanıldığına dair haberlerin asılsız olduğunu, haberin "terörü desteklemek" için üretildiğini iddia etti.

Suriye Enformasyon Bakanlığının, resmi haber ajansı SANA'da yer alan açıklamasında, uluslarası medyanın "terörü desteklemek" için "yalan haber" ürettiğini ileri sürerek, "Haberlerin kimyasal silahın kullanılıp kullanılmadığını soruşturan Birleşmiş Milletler (BM) komitesini görevinden saptırma girişimi olduğunu" öne sürüldü.

"Hastanelerde bu gazı iyileştirecek ilaç yok"

Araplar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ARAP-DER) Genel Başkanı Şükrü Kırboğa, "Hastanelerde bu gazı iyileştirecek ilaç yok. Sadece su serperek insanları bundan kurtarmaya çalışıyorlar" dedi.

Kırboğa, yaşanılan olayın "vahamet" boyutuna ulaştığına dikkati çekerek, "BM ve Avrupa da bundan yana, herkes ölüme seyirci ancak Allah'tan yardım dileriz. Bu saatten sonra batı 'yardım edelim' demez. Hakikaten Müslümanlar çok zor durumda. Kimi kime şikayet edeceğiz, bilmiyoruz" dedi.

Suriyeli Yetimleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Muhammed Şindi El Ravi, Şam'daki kimyasal silah saldırısına ilişkin, "Dünya halklarını ve hükümetlerini, Suriye'deki katliamın bitirilmesi için çalışmaya davet ediyoruz" dedi.