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Suriye'de olaylar durulmuyor!

Operasyonlarda ölü sayısının 53'e yükseldiği bildirildi

Suriye'de olaylar durulmuyor!

Operasyonlarda ölü sayısının 53'e yükseldiği bildirildi

28 Mayıs 2012 Pazartesi 09:37
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Suriye'de olaylar durulmuyor!

Suriye Genel Devrim Konseyi, muhaliflerin yoğun olduğu kentlerde düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu, ölü sayısının 53'e yükseldiğini duyurdu.
Muhalif yapılanmalardan sorumlu olan konsey, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda, iç kesimlerde yer alan ve muhaliflerin yoğun olduğu kentlerden Hama'da, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 20, Şam'ın banliyölerinde 12, Humus'ta 16, kuzeydeki İdlib kentinde 4 ve Dera'da da 1 olmak üzere 53 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Güvenlik güçlerinin ağır silahlarla ateş açtığı Halep'in Etareb ve Azaz ilçesindeki yerleşim birimlerinde çok sayıda kişinin yaralandığını belirten yerel muhalifler, Şam'ın Midan semtinde cenaze törenine katılanların üzerine ateş açıldığını, onlarca göstericinin yaralandığını ifade etti.
Şam'ın Nahr Aişe bölgesindeki cenaze törenine katılanların üzerine güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu ölü ve yaralıların olduğunu da bildiren muhalifler, Hula ilçesinde gerçekleşen katliamı yerinde incelemek isteyen BM gözlemcileri ile Kızılay ekibini engellemek için güvenlik güçlerinin ateş açtığını ileri sürdü.
Çeşitli kentlerde yönetim karşıtlarına karşı operasyonların devam ettiğini dile getiren muhalifler, askerlerin birçok kentte oluşturdukları kontrol noktalarından yerleşim yerlerine ateş açtığını da belirtti.
Öte yandan, Suriye resmi haber ajansı SANA, ülkenin çeşitli kentlerinde uğradıkları silahlı saldırılarda ölen 16 güvenlik görevlisinin cenazelerinin, askeri hastanelerin morglarından alınıp defnedilmek üzere memleketlerine gönderildiğini duyurdu.

Son Güncelleme: 28.05.2012 01:38
Anahtar Kelimeler:
DevrimSuriyeHumusİdlibŞamHamaDera
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