Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Suriye'de muhalifler Şillif Kalesi'ni yeniden ele geçirdi

Suriye'de muhalifler Cebel Ekrad'da gece kaybettikleri Şillif Kalesi'ni yeniden ele geçirdi.

Suriye'de muhalifler Şillif Kalesi'ni yeniden ele geçirdi

Suriye'de muhalifler Cebel Ekrad'da gece kaybettikleri Şillif Kalesi'ni yeniden ele geçirdi.

08 Ağustos 2016 Pazartesi 11:39
525 Okunma
Suriye'de muhalifler Şillif Kalesi'ni yeniden ele geçirdi

HATAY

Suriye'de muhalif birlikler, Lazkiye kırsalındaki Cebel Ekrad bölgesinde gece kaybettikleri Şillif Kalesi'ni yeniden aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde bölgedeki birçok noktayı vuran Beşşar Esed rejimi, başlattığı kara harekatı sonrası, yüksek olması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şillif Kalesi'ni ele geçirdi.

Künsübbe köyüne doğru ilerlemek isteyen rejim güçleriyle muhalifler arasında gece boyu şiddetli çatışmalar yaşanırken, karşı saldırıya geçen muhalifler sabah saatlerinde kalede kontrolü yeniden sağladı.

Bölgedeki çatışmaların aralıklarla devam ettiği, iki tarafta da ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 08.08.2016 11:39
Anahtar Kelimeler:
SuriyeMuhaliflerönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ