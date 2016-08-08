Suriye'de muhalifler Şillif Kalesi'ni yeniden ele geçirdi

HATAY

Suriye'de muhalif birlikler, Lazkiye kırsalındaki Cebel Ekrad bölgesinde gece kaybettikleri Şillif Kalesi'ni yeniden aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde bölgedeki birçok noktayı vuran Beşşar Esed rejimi, başlattığı kara harekatı sonrası, yüksek olması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şillif Kalesi'ni ele geçirdi.

Künsübbe köyüne doğru ilerlemek isteyen rejim güçleriyle muhalifler arasında gece boyu şiddetli çatışmalar yaşanırken, karşı saldırıya geçen muhalifler sabah saatlerinde kalede kontrolü yeniden sağladı.

Bölgedeki çatışmaların aralıklarla devam ettiği, iki tarafta da ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.