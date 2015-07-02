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"Suriye’de Kürt Kuşağı Mümkün mü?"

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), Suriye’de "Kürt Kuşağı" oluşturulma ihtimalini analiz eden rapor hazırladı

"Suriye’de Kürt Kuşağı Mümkün mü?"

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), Suriye’de "Kürt Kuşağı" oluşturulma ihtimalini analiz eden rapor hazırladı

02 Temmuz 2015 Perşembe 13:08
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ANKARA - Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (ORSAM) hazırladığı raporda, Kürtlerin ülkedeki taraflar arası sorunlardan faydalanarak Kürt bölgesi oluşturabileceğine işaret edilerek ancak Kobani ve Afrin arasında bağlantıyı sağlayacak Azez'i almak için engellerin ortadan kalkması gerektiği vurgulandı.

ORSAM araştırmacılarından Oytun Orhan'ın hazırladığı "Suriye’de Kürt Kuşağı Mümkün mü?" adlı raporda, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin Kobani-Afrin bağlantısını sağlayarak bütüncül bir bölge oluşturma hedefini gerçekleştirme ihtimali tartışıldı.

Telabyad'ı alarak, kontrollerinde bulunan Kobani ve Cezire arasındaki bağlantıyı sağlayan Kürtlerin, Kobani ve Afrin arasındaki Azez'in ele geçirmesinin önünde engeller olduğu belirtilen raporda, şu değerlendirme yapıldı:

"Azez’ın kontrolü için yapılacak operasyonların önünde iki engel söz konusudur. Birincisi YPG’nin yerel halk arasından destek bulamayacak veya kontrol ettikten sonra meşruiyetinin zayıf olacağı gerçeğidir. Ancak Arap çoğunluklu Tel Abyad’ın ele geçirilmesinde görüldüğü üzere askeri alanda ilerledikleri sürece halktan ciddi bir dirençle karşılaşmayacaklardır. İkinci ve daha önemli sorun, Tel Abyad’da terör örgütü DAEŞ’e karşı verilen ABD desteğinin Azez bölgesinde kime karşı verileceğidir."

ABD hava desteği olmadan YPG’nin başarı şansının olmadığı iddia edilen raporda, Kobani-Afrin arasındaki bölgenin bir kısmının Türkiye’nin de desteklediği gruplar tarafından kontrol edildiği, bölgeye yönelik ABD hava desteğinin Azez'in önce DAEŞ'in eline geçmesi, ardından DAEŞ'le mücadele kapsamında Kürtlere destek verilmesiyle mümkün olacağı savunuldu.


AA

Son Güncelleme: 02.07.2015 11:48
Anahtar Kelimeler:
Suriyeönce Vatan
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