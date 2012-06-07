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Suriye'de katliam

Suriye güvenlik güçlerinin Hama bölgesinde düzenlediği operasyonlarda 130 kişinin öldüğü bildirildi.

Suriye'de katliam

Suriye güvenlik güçlerinin Hama bölgesinde düzenlediği operasyonlarda 130 kişinin öldüğü bildirildi.

07 Haziran 2012 Perşembe 08:37
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Suriye'de katliam
ANKARA - Suriye Genel Devrim Konseyi, güvenlik güçlerinin ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlediği operasyonlarda çoğunluğu Hama'da olmak üzere 130 kişinin öldüğünü duyurdu.

Konsey, 78'i Mearezefe bölgesinde olmak üzere Hama'da 86 kişinin Esed milisleri tarafında öldürüldüğünü ve bazılarının aynı aileden olduğunu belirtti.
Mearezefe'de gerçekleşen katliamın bilançosunun artmasından korkulduğunu kaydeden konsey, Lazkiye'de aynı aileden 13 kişi, İdlib'te 10, Deyr Ez Zor kentinde 6, Humus'ta 7, Şam'ın banliyölerinde 4, Halep'te 3 ve Dera kentinde 1 olmak üzere ülke genelinde ölü sayısının 130'a yükseldiğini kaydetti.
Güvenli güçlerinin Mearezefe ve çevresinde gerçekleştirdiği operasyonlar nedeniyle halkın ölü ve yaralıları taşımayamadığını dile getiren yerel muhalifler, milislerin onlarca evi ve ekili tarım alanlarını yaktığını bildirdi.

Halk sokaklara döküldü
Suriye'nin başkenti Şam'ın birçok bölgesinde şiddetli patlamaların meydana geldiği bildirildi.

Suriye Genel Devrim Konseyi Şam'ın Doğu Huta, Ayn Terma, Duma ve Zemelka bölgelerinde şiddetli patlamaların ardından yoğun silah seslerinin yükseldiğini duyurdu.
Konsey, Lazkiye'nin El Hafe'de operasyonların yoğun bir şekilde devam ettiğini ve kentin bazı bölgelerinde elektriklerin kesildiğini vurguladı.
Öte yandan, Şam yerel komiteleri ise Zemelka bölgesinde Suriye Ordusuyla Özgür Ordu arasında şiddetli çatışmaların meydana geldiğini Özgür Ordu'nun Zemelka'da bir tankı imha ettiğini belirtti.
Komite, Şam'ın birçok semtinde Hama'da gerçekleşen katliama tepki olarak halkın sokaklara dökülerek yönetim karşıtı gösteriler düzenlediğini, güvenlik güçlerinin göstericilerin üzerine ateş açtığını aktardı.
Komite, Şam'da birçok yerde gençlerin katliama tepki olarak yollarda lastik yakarak yolları trafiğe kapattığını dile getirdi.

AA

Son Güncelleme: 07.06.2012 00:38
Anahtar Kelimeler:
Suriye
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