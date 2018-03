BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, "Her türlü cezalandırıcı müdahalenin siyasi çözüm çabalarına yapacağı etkiyi göz önünde bulundurmalıyız. Suriye'de kaos hiçkimseye fayda vermez" dedi.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye konusunda düzenlediği basın toplantısında, BM heyetinin, incelemelerine ilişkin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ve diğer üyeleri bilgilendirmeyi sürdürdüğünü, bu kapsamda bugün BMGK'nın geçici 10 üyesine bilgi verdiğini söyledi.



Ake Sellström öncülüğündeki heyetin önemli bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Ban, "BM inceleme misyonun başarısı herkesin yararına. Ekibin raporunu tamamlamasına fırsat verilmeli" diye konuştu.



Heyetin objektif, tarafsız ve uluslararası kabul edilmiş standartlara göre çalıştığını dile getiren Ban, bölgeden toplanan butün delillerin yarın itibarıyla belirlenmiş laboratuvarlara ulaşacağını olacağını bildirdi.



Misyonun çalışmalarını hızlandırdığını ancak raporun bilimselliğinin riske edilmesini istemediklerini belirten Ban, Guto incelemesi tamamlanınca Güvenlik Konseyi ve üye ülkeleri bilgilendireceğini aktardı.



Kimyasal silah kullanımının hazırlanmakta olan raporlarla onaylanması durumunda kim tarafından kullanılırsa kullanılsın bunun uluslararası hukuku ihlal edeceğini belirten Ban, sorumluların muhakkak yargılanması ve kimsenin muaf tutulmaması gerektiğini ifade etti.



BM Güvenlik Konseyi'nden iddiaların onaylanması halinde birlik olmalarını ve gerekli tepkiyi vermelerini isteyen Ban, BMGK'nın liderlik sergilemesi gerektiğini dile getirdi.



Uluslararası barış ve güvenliğin birinci sorumluluğunun BMGK'da olduğuna değinen Ban, BM kimyasal silah inceleme heyetinin hazırlayacağı raporu Konseyin değerlendirmesini ve her şeyin BM Şartı içinde hayata geçirilmesini istediğini söyledi.



Ban, güç kullanmanın, BM Şartı'na göre kendini savunma ve BMGK'nın onayı ile mümkün olabileceğini de vurguladı.



Ban, gelecekte tekrar kimyasal silah kullanımının önüne geçilmesi için cezalandırcı bir müdahalede bulunulması görüşünü de değerlendirerek, "Her türlü cezalandırıcı müdahalenin daha fazla kan dökülmesinin önlenmesi ve siyasi çözüm çabalarına yapacağı etkiyi göz önünde bulundurmalıyız. Suriye'de ve bölgedeki kaos hiçkimseye fayda vermez. Uluslararası aktörlerden Cenevre-2 konferansının bir an önce toplanması için çaba sarfetmelerini istiyorum" diye konuştu.



Diplomatik çözüm çabaları artırılmalı



Suriye halkının acılarına son verilmesinin önemine de işaret eden Ban, bölgede askeri önlemleri değil, diplomatik çözüm çabalarının artırılmasını talep etti.



Ban, Rusya'da düzenlenecek G-20 Zirvesi'nde de liderlerle görüşerek, Suriye'deki krizin sona ermesi ve insani yardım sağlanması için çaba harcayacağını vurguladı.



Guta'daki olayın ardından diğer hadiselerin de inceleneceğini aktaran Ban, BM heyetinin hazır olunca tekrar bölgeye gideceğini ve nihai raporlarını hazırlayacağını ama henüz takvimin belirlenmediğini söyledi.



Barack Obama'nın açıklamalarının sorulması üzerine ise Ban Ki-mun, ABD Başkanı'nın, vereceği bir karar öncesi Amerikan halkına ve özellikle de Kongre'ye danışmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.





