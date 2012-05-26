Suriye'de kan durmuyor

ANKARA

Suriye Genel Devrim Konseyi, iç kesimlerde yer alan ve muhaliflerin güçlü olduğu kentlerden Humus'taki operasyonlarda 10, Hama kentinde 8, Şam'ın banliyölerinde 6, İdlib'te 3 ve Dera kentinde bir olmak üzere, ülke genelindeki ölü sayısının 30'a ulaştığını bildirdi.

Halep'te ve Şam'ın Kadem bölgesinde cenaze törenlerine katılanların üzerine güvenlik güçlerince ateş açılması sonucu yaralanmaların olduğunu kaydeden Konsey, Dera'nın Büsr el-Şam ilçesinde ordunun ağır silahlarla düzenlediği saldırıda da ölenler ve yaralananlar bulunduğunu aktardı.

Konsey açıklamasında, Humus'un Hula ilçesinde 50'den fazla askerin birliklerinden ayrılarak Özgür Suriye Ordusu saflarına geçtiği kaydedilirken, İdlib ve Lazkiye'de şiddetli patlamaların meydana geldiği ve olay yerlerine çok sayıda ambulansın gittiği bildirildi. Ancak bu bölgelerde ölü ve yaralıların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Suriye'nin çeşitli kentlerinde dün düzenlenen operasyonlarda çoğunluğu Humus'un Hula ilçesinde olmak üzere 115 kişi ölmüştü.