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Suriye'de iç savaş sürüyor

Esed güçlerinin ülke genelinde düzenlediği saldırılarda 73 kişi öldü

Suriye'de iç savaş sürüyor

Esed güçlerinin ülke genelinde düzenlediği saldırılarda 73 kişi öldü

06 Eylül 2013 Cuma 08:20
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Suriye'de iç savaş sürüyor

Suriye'de, Esed güçlerinin ülke genelinde yönetim karşıtlarına yönelik ağır silahlarla düzenlediği saldırılarda 73 kişinin öldüğü bildirildi.
Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR) tarafından yapılan açıklamada, rejim güçlerinin yönetim karşıtlarına yönelik hava ve karadan gerçekleştirdiği saldırılarda Halep'te 22, İdlib'de 21, Şam'ın banliyölerinde 11, Dera'da 9, Humus ve Deyru'z Zor'da 3'er, Kuneytra'da 2, Hama ve Haseke'de birer olmak üzere toplam 73 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Ölenler arasında 14 çocuk ile 8 kadının bulunduğu ifade edilen açıklamada, operasyonlar sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi'nden (LCC) yapılan açıklamada ise orduya ait savaş uçakları ile helikopterlerin, İdlib'in Cebel ez-Zaviye dağlarındaki köy ve beldeleri yoğun bir şekilde bombaladığı bildirilerek, savaş uçağının İdlib'in Taftanaz beldesini "varil" bombasıyla vurması sonucunda çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğü kaydedildi.
Başta başkent Şam'da olmak üzere birçok kentte askeri operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, silahlı muhaliflerin Halep, İdlib, Hama ve Humus'ta rejim güçlerinin ilerlemelerini durdurduğu ifade edildi.
Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birliklerin, Hristiyanların yoğun yaşadığı Şam'ın Malule beldesine girdiği, silahlı muhaliflerin beldede fazla kalamadan bölgeyi terk ettiği bildirildi.
Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA, güvenlik güçlerinin çeşitli kentlerde düzenlediği operasyonlarda çok sayıda silahlı grubu etkisiz hale getirdiğini duyurdu.


AA

Son Güncelleme: 06.09.2013 08:20
Anahtar Kelimeler:
Esed GüçleriSuriye Iç Savaş
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