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Suriye'de Hristiyan köyü vuruldu

Esed yönetimi ordusunun Hristiyanların yaşadığı Humus'un ed-Damiyna Şarkiyya köyünü tanklarla bombalaması sonucu 2'si çocuk 3 kişi öldü

Suriye'de Hristiyan köyü vuruldu

Esed yönetimi ordusunun Hristiyanların yaşadığı Humus'un ed-Damiyna Şarkiyya köyünü tanklarla bombalaması sonucu 2'si çocuk 3 kişi öldü

18 Mayıs 2012 Cuma 14:49
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Suriye'de Hristiyan köyü vuruldu
İSTANBUL - Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), Esed yönetimine bağlı ordu birliklerinin, Humus'un güneyinde bulunan ed-Damiyna Şarkiyya köyünü tanklarla bombaladığını, olay da üç sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü de aynı köye ait tarım arazilerinin ordu birlikleri tarafından ateşe verildiğini belirtti.
 Katoliklerce kutsal kabul edilen Aziz Georgius kabri ve kilisesi, bombardımana hedef olan ed-Damiyna Şarkiyya köyünde bulunuyor.

Bir aktivist idam edildi
El Arabiya'nın haberine göre, Suriye İnsan Hakları Savunma Birliği, 30'lu yaşlarındaki mühendis Muhammed Abdülmevla El Hariri'nin askeri mahkeme tarafından idama mahkum edildiğini açıkladı. Olayların başladığı 15 aydan bu yana ilk kez bir aktivistin idama mahkum edildiği bildirildi.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2012 06:50
Anahtar Kelimeler:
Hristiyan
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