Suriye'de Hristiyan köyü vuruldu

İSTANBUL - Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), Esed yönetimine bağlı ordu birliklerinin, Humus'un güneyinde bulunan ed-Damiyna Şarkiyya köyünü tanklarla bombaladığını, olay da üç sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü de aynı köye ait tarım arazilerinin ordu birlikleri tarafından ateşe verildiğini belirtti.

Katoliklerce kutsal kabul edilen Aziz Georgius kabri ve kilisesi, bombardımana hedef olan ed-Damiyna Şarkiyya köyünde bulunuyor.



Bir aktivist idam edildi

El Arabiya'nın haberine göre, Suriye İnsan Hakları Savunma Birliği, 30'lu yaşlarındaki mühendis Muhammed Abdülmevla El Hariri'nin askeri mahkeme tarafından idama mahkum edildiğini açıkladı. Olayların başladığı 15 aydan bu yana ilk kez bir aktivistin idama mahkum edildiği bildirildi.

