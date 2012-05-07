Suriye'de halk sandığa gidiyor

Enformasyon Bakanı Adnan Mahmut, bunun, yeni anayasayla yapılacak ilk seçim olacağına dikkati çekerek, çok partili sistemin uygulandığını söyledi.

Bakan, seçimlerin Arap ve yabancı gazeteci, düşünür, politikacı ve hukukçulardan oluşan 100'den fazla kişi tarafından izleneceğini açıkladı.

Bugün yapılacak Halk Meclisi seçimlerinde 7600'den fazla milletvekilli adayı yarışacak. Yeni anayasa, 250 üyeli meclisin 127'si çiftçi ve işçilerden, kalan 123'ünün de diğer meslek gruplardan oluşmasını ön görüyor.