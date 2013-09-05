Suriye'de Esed karşıtı halk akaryakıtını kendi üretiyor

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Suriye'de iç savaş nedeniyle birçok bölgede temel hayat malzemelerine ulaşmakta güçlük çeken halk, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde benzin ve mazot ihtiyaçlarını karşılamak için ilkel yöntemlerle akaryakıt üretiyor.

Açık alanlarda kurulan petrol üretim merkezlerinde ham petrolden elde edilen akaryakıt, hem halkın hem de muhaliflerin benzin ve mazot ihtiyacını karşılıyor.

Muhaliflerin kontrolündeki petrol kuyularından çıkarılan ham petrol varillerle bölgelere gönderiliyor. Sanayilerde üretilen petrol kazanlarında ilkel yöntemlerle işlenilen ham petrol, üretici tarafından varillerle köy, kasaba ve kentlerdeki satıcılara ulaştırılıyor. Bu şekilde halk, bakkallarda dahi akaryakıt bulabiliyor.

Bu yolla daha çok çiftçilik yapan kırsaldaki halkın mazot ihtiyacı karşılanırken, diğer taraftan da işlenen petrol birçok ailenin geçim kaynağı oluyor.

Bir tarlada kurduğu ilkel yöntemle akaryakıt üreten Ebu Abdo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Benzin ve mazotu, ham petrolü belirli bir derecede kaynatarak üretiyoruz. Kazanda kaynayan petrol buharlaşarak borulara aktarılıyor. Buhar halindeki akaryakıt su altındaki borulardan geçirilerek sıvı haline dönüşüyor. Bizim bu yol dışında akaryakıta ulaşmamız imkansız. Ancak bu şekilde kullanılabilir akaryakıta ulaşıyoruz" dedi.

Bu arada Suriye'de savaş nedeniyle petrol üretiminin az olması, akaryakıt fiyatlarını aşırı derecede arttırdı. Bir litre benzin iç savaş öncesi 50 Suriye lirası iken şu anda 300 Suriye lirasına yaklaştı. Mazot ise 40 Suriye lirası iken 150 Suriye lirasına yükselmiş durumda.