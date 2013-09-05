Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Suriye'de Esed karşıtı halk akaryakıtını kendi üretiyor

Suriye'de temel ihtiyaç malzemelerine ulaşamayan halk, benzin ve mazot ihtiyaçlarını karşılamak için ilkel yöntemlerle akaryakıt üretiyor.

Suriye'de Esed karşıtı halk akaryakıtını kendi üretiyor

Suriye'de temel ihtiyaç malzemelerine ulaşamayan halk, benzin ve mazot ihtiyaçlarını karşılamak için ilkel yöntemlerle akaryakıt üretiyor.

05 Eylül 2013 Perşembe 12:11
588 Okunma
Suriye'de Esed karşıtı halk akaryakıtını kendi üretiyor

HALEP

Suriye'de iç savaş nedeniyle birçok bölgede temel hayat malzemelerine ulaşmakta güçlük çeken halk, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde benzin ve mazot ihtiyaçlarını karşılamak için ilkel yöntemlerle akaryakıt üretiyor.

Açık alanlarda kurulan petrol üretim merkezlerinde ham petrolden elde edilen akaryakıt, hem halkın hem de muhaliflerin benzin ve mazot ihtiyacını karşılıyor.

Muhaliflerin kontrolündeki petrol kuyularından çıkarılan ham petrol varillerle bölgelere gönderiliyor. Sanayilerde üretilen petrol kazanlarında ilkel yöntemlerle işlenilen ham petrol, üretici tarafından varillerle köy, kasaba ve kentlerdeki satıcılara ulaştırılıyor. Bu şekilde halk, bakkallarda dahi akaryakıt bulabiliyor.

Bu yolla daha çok çiftçilik yapan kırsaldaki halkın mazot ihtiyacı karşılanırken, diğer taraftan da işlenen petrol birçok ailenin geçim kaynağı oluyor.

Bir tarlada kurduğu ilkel yöntemle akaryakıt üreten Ebu Abdo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Benzin ve mazotu, ham petrolü belirli bir derecede kaynatarak üretiyoruz. Kazanda kaynayan petrol buharlaşarak borulara aktarılıyor. Buhar halindeki akaryakıt su altındaki borulardan geçirilerek sıvı haline dönüşüyor. Bizim bu yol dışında akaryakıta ulaşmamız imkansız. Ancak bu şekilde kullanılabilir akaryakıta ulaşıyoruz" dedi.

Bu arada Suriye'de savaş nedeniyle petrol üretiminin az olması, akaryakıt fiyatlarını aşırı derecede arttırdı. Bir litre benzin iç savaş öncesi 50 Suriye lirası iken şu anda 300 Suriye lirasına yaklaştı. Mazot ise 40 Suriye lirası iken 150 Suriye lirasına yükselmiş durumda. 

AA

Son Güncelleme: 05.09.2013 12:12
Anahtar Kelimeler:
Suriyede Esed Karşıtı Halk Akaryakıtını Kendi üretiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ