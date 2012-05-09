Suriye'de BM konvoyuna saldırı

Konvoyda bulunan BM gözlemcilerinin başkanı General Robert Mood'un saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.
Konvoydaki 13 gözlemci arasında General Mood'un yanı sıra sözcü Neeraj Singh'in de olduğu kaydedildi.
AA
Suriye'nin güneyinde muhaliflerin kalelerinden Dera kentine BM gözlemcilerinin konvoyunun girişi sırasında patlama meydana geldi.
Konvoyda bulunan BM gözlemcilerinin başkanı General Robert Mood'un saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.
Konvoydaki 13 gözlemci arasında General Mood'un yanı sıra sözcü Neeraj Singh'in de olduğu kaydedildi.
AA