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Suriye'de bir ayda bin 557 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de geçen ay düzenlenen saldırılarda bin 557 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye'de bir ayda bin 557 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de geçen ay düzenlenen saldırılarda bin 557 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

01 Ağustos 2016 Pazartesi 16:26
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Suriye'de bir ayda bin 557 sivil hayatını kaybetti

 Suriye'de geçen ay düzenlenen saldırılarda bin 557 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) tarafından yayımlanan aylık raporda, temmuz ayında 253'ü çocuk, 197'si kadın olmak üzere 769 sivilin Esed rejimi saldırılarında hayatını kaybettiği belirtildi. Söz konusu saldırılarda ölenlerin yüzde 59'unun kadın ve çocuklardan oluşmasının, rejimin kasten sivilleri hedef aldığının açık bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Raporda 105'i çocuk, 66'sı kadın 239 sivilin Rus, 11'i çocuk 5'i kadın 40 sivilin PYD, 33'ü çocuk, 14'ü kadın 156 sivilin DAEŞ tarafından düzenlenen saldırılarda öldüğü kaydedildi.

Diğer kayıplara ilişkin 15'i çocuk, 13'ü kadın 67 sivilin silahlı muhalif gruplar, 78'i çocuk, 39'u kadın 189 sivilin de uluslararası koalisyonun saldırılarında hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

SNHR raporunda, 36'sı çocuk, 21'i kadın 97 sivilin ise kim tarafından düzenlendiği tespit edilemeyen çeşitli bombalı saldırılarda veya boğularak hayatını kaybettiği aktarıldı.

Rejim güçleri ile Rusya'nın uluslararası insan hakları kanunlarını ihlal ettiği ve ülkede çok sayıda savaş suçu işlendiği kaydedilen raporda, saldırıların yüzde 90'ının sivilleri ve sivillerin mal varlığını hedef aldığı belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 01.08.2016 16:27
Anahtar Kelimeler:
SuriyeSnhrRusyaDAEŞ
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