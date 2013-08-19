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Suriye'de 87 kişi öldü

Suriye'de ordu birliklerinin muhaliflere yönelik ağır silahlarla düzenlediği operasyonlarda 87 kişinin öldüğü bildirildi.

Suriye'de 87 kişi öldü

Suriye'de ordu birliklerinin muhaliflere yönelik ağır silahlarla düzenlediği operasyonlarda 87 kişinin öldüğü bildirildi.

19 Ağustos 2013 Pazartesi 08:24
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Suriye'de 87 kişi öldü
ŞAM

Suriye'de ordu birliklerinin muhaliflere yönelik ağır silahlarla düzenlediği operasyonlarda 87 kişinin öldüğü bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR), rejime bağlı güçlerin yönetim karşıtlarına hava ve karadan gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda Halep'te 31, başkent Şam'da 14, İdlib'de 14,  Humus'ta 11, Dera kentinde 10, Hama'da 4, Deyru'z-Zor'da 2 ve Lazkiye'de 1 olmak üzere 87 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bu arada Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birliklerin Lazkiye'nin Salma beldesinde MİG savaş uçağı düşürdüğünü gösteren bir videoyu internette paylaştı. Uçak düşmeden önce pilotun paraşütle atladığı ve silahlı muhalifler tarafından esir alındığı belirtildi.

Başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde rejim güçleri safında Hizbullah milisleriyle silahlı muhalifler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını ve Esed güçlerinin kayıplar verdiğini bildiren SRGC, savaş uçaklarının Duma ve Haresta bölgelerini bombaladığını duyurdu.

Muhaliflerin Şam'ın Abasiyyun bölgesinde yer alan hava istihbarat şubelerine saldırı düzenlediğini aktaran SRGC, Daraya, Yermuk Tadamun ve Mudamiye bölgelerinin havan topu ile roket saldırılarına maruz kaldığını, Kalamun bölgesinden ülkenin kuzeyine doğru bir Scud füzesinin fırlatıldığını bildirdi.

SRGC, silahlı muhaliflerin Grad füzeleriyle Hama Havaalanı'na saldırdığını, Halep'in Eşrafiye bölgesinde ÖSO birlikleri ile Suriye ordusu arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığını ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 19.08.2013 08:25
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Suriyede 87 Kişi öldü
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