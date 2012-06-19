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Suriye'de 78 ölü

Suriye Ordusu muhalifleri ağır silahlarla eziyor

Suriye'de 78 ölü

Suriye Ordusu muhalifleri ağır silahlarla eziyor

19 Haziran 2012 Salı 08:26
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Suriye'de 78 ölü

Suriye'de, ordunun yönetim karşıtlarının yoğun olduğu kentlere ağır silahlarla düzenlediği operasyonlarda açılan ateşte çoğu başkent Şam'ın banliyölerinde olmak üzere ölü sayısının 78'e yükseldiği bildirildi.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, güvenlik güçlerinin sabahtan bu yana Şam'ın çevre kentlerine hava destekli ağır silahlarla düzenlediği operasyonlarda açılan ateşte 30 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.
Ülkenin iç kesimlerde yer alan Humus'ta 13, Dera'da 9, Hama'da 11, Deyr Ez Zor kentinde 7, İdlib'de 6 ve Halep'te 2 kişinin düzenlenen operasyonlarda hayatını kaybettiğini kaydeden örgüt, ordunun Humus'un Rastan ilçesini top ateşine tutması sonucunda ölülerin ve yaralıların olduğunu aktardı.
Duma'daki yerel aktivistler, beldede gerçekleşen operasyonlar dolayısıyla durumlarının çok kötü olduğunu belirterek, muhaliflerle ordu arasında savaş yaşandığını ifade etti.
Aktivistler, beldede ağır silahlar ve tanklarla açılan ateşte onlarca evin yıkıldığını ve çok sayıda iş yerinin hasar gördüğünü ifade ederek, güvenlik güçlerinin beldede muhalif avı başlattığını söyledi.
Beldenin beli aralıklarla elektrik ve iletişiminin kesildiğini de anlatan aktivistler, gece saatlerinde gerçekleşen patlamalar ve yoğun silah seslerinden dolayı halkın psikolojisinin bozulduğunu ifade etti.
Halep'in Etareb ilçesinden, uzaktan atılan havan mermileriyle ve açılan tank ateşinden dolayı dumanların yükseldiğini kaydeden yerel aktivistler, Humus'un Hula ilçesine düzenlenen operasyonlarda açılan ateş sonucu ölü ve yaralıların olduğunu vurguladı.
Halep'te bazı doktorların tutuklanmasına üniversite hastahanesinden 150'den fazla, Kindi Hastanesi'nden de 100 doktorun greve gittiğini bildiren aktivistler, Dera'nın Hıyta beldesinde nizami ordu ile Özgür Suriye ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını ve beldenin tüm iletişiminin kesildiğini sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 19.06.2012 00:28
Anahtar Kelimeler:
SuriyeŞam
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