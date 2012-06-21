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Suriye'de 62 kişi daha öldü

Suriye'deki olaylarda ölü sayısı 62'ye yükseldi

Suriye'de 62 kişi daha öldü

Suriye'deki olaylarda ölü sayısı 62'ye yükseldi

21 Haziran 2012 Perşembe 08:39
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Suriye'de 62 kişi daha öldü

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, ordunun çeşitli kentlerde düzenlediği operasyonlarda açılan ateş sonucu ölü sayısının 62'ye ulaştığını duyurdu.
Londra merkezli örgüt, sabahtan bu yana Hama'da hava destekli ağır silahlarla düzenlenen operasyonlarda 24 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 50'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.
Hama'da bir insanlık dramının yaşandığını ve açılan yoğun ateş nedeniyle halkın yaralılara yardım etmekte güçlük çektiğini anımsatan örgüt, başkent Şam'ın banliyölerindeki çatışmalarda 12, Dera ve Humus'ta 7'şer, Lazkiye ve Deyr Ez Zor'da 4'er, İdlib'te 3 ve Halep'te 1 olmak üzere ülke genellindeki operasyonlarda ölü sayısının 62'ye çıktığını kaydetti.
Hama ve Humus'taki operasyonlarda ağır silahlarla açılan ateşte birçok semtin harabeye döndüğünü ifade eden yerel aktivistlerden Rami Ebu Adnan, Humus'un Bab Siba, Bab Amr, İnşeat ve Halidiye semtlerinin duvarlarında kullanılan ağır silahların izlerinin bulunduğunu ve binaların üstündeki tüm su depolarının açılan ateş nedeniyle hasar gördüğünü anlattı.
Lazkiye, Halep'in çevresi, Dera ve İdlib çevresinde operasyonların gece de devam ettiğini bildiren Ebu Adnan, ''ileriki günlerde operasyonların yoğunlaşmasından ve yeni katliamların gerçekleşmesinden endişe ettiklerini'' söyledi.
Halk arasında bir çatışmanın olmadığını ve birilerinin kendi çıkarları için iç savaş çıkartmaya çalıştığını dile getiren Ebu Adnan, halkın artık operasyonların bir an öce bitmesini istediğini sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 21.06.2012 00:40
Anahtar Kelimeler:
SuriyeHumusBab SibaBab AmrİnşeatHalidiye
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