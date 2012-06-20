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Suriye'de 58 kişi öldü

Suriye'de, ordunun muhaliflere karşı hava destekli ağır silahlarla düzenlediği operasyonlarda açılan ateş sonucu ölü sayısının 58'e yükseldiği bildirildi.

Suriye'de 58 kişi öldü

Suriye'de, ordunun muhaliflere karşı hava destekli ağır silahlarla düzenlediği operasyonlarda açılan ateş sonucu ölü sayısının 58'e yükseldiği bildirildi.

20 Haziran 2012 Çarşamba 08:25
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Suriye'de 58 kişi öldü

ANKARA
Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, yaptığı açıklamada, yönetimin uzun zamandan beri operasyonlarını yoğunlaştırdığı Humus'ta 20, başkent Şam'ın banliyölerinde 17, Hama kentinde 8, Lazkiye'de 4, Deyr Ez Zor'da 3, Dera ve Halep'te 2'şer, Suveyda ve Haseke'de 1'er kişinin, güvenlik güçlerinin ağır silahlarla düzenlediği operasyonlarda yaşamlarını yitirdiğini belirtti.
Suriye Genel Devrim Konseyi de Hama'da gerçek savaşın ordu ile muhalifler arasında gerçekleştirdiğini ve kentte şiddetli patlamaların meydana geldiğini ifade ederek, halkın yoğun ateş nedeniyle yaralılara ulaşamadığını kaydetti.
Lazkiye'nin Cebel El Ekrad bölgesinde nizami ordu ile Özgür Suriye ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını ve ordunun her türlü silahı kullandığını dile getiren konsey, ordunun Cebel El Ekrad'ta muhaliflere karşı tearuz helikopteri, füze ve fosfor bombaları kullandığını ileri sürdü.

AA

Son Güncelleme: 20.06.2012 00:26
Anahtar Kelimeler:
Suriye
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