Suriye'de 4 kişi daha öldü

Suriye ordusunun düzenlediği operasyonlarda 4 sivilin öldüğü bildirildi.

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, bugün Humus'ta 2, İdlib ve Şam kırsalında 1'er olmak üzere 4 sivilin, Suriye ordusunun düzenlediği operasyonlarda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şam Haber Ağı (SNN) da Hama ve Şam'ın Duma kırsalında şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu, Arbin bölgesinde ise askeri helikopterlerin dolaştığını, ayrıca Hama'nın Kefer Nebuze semti ve Dera'nın çeşitli semtlerinin tanklarla kuşatıldığını duyurdu.

SNN, Suriye ordusunun ülke genelinde 200'e yakın bölgede operasyonlarına devam ettiğini bildirdi.



