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Suriye'de 36 muhalif öldü

Son iki günde Suriye genelinde muhaliflere karşı düzenlenen operasyonlarda 36 kişinin öldüğü duyuruldu.

Suriye'de 36 muhalif öldü

Son iki günde Suriye genelinde muhaliflere karşı düzenlenen operasyonlarda 36 kişinin öldüğü duyuruldu.

22 Mayıs 2012 Salı 18:33
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Suriye'de 36 muhalif öldü

Yerel muhalif yapılanmalardan sorumlu Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), Hama'da 9, Humus'ta 8, İdlib ve başkent Şam'da 5'er, Der'a kentinde 3, Kunaytra ve Tartus'ta 2'şer, Deyr-i Zor ile Halep'te birer olmak üzere 36 kişinin güvenlik güçlerinin açtığı ateşte hayatını kaybettiğini belirtti. 

Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü ise ülke çapında 417 noktada operasyonların sürdüğünü, tank saldırılarının muhalefetin etkin olduğu İdlib, Hama, Humus ve Der'a merkezleri ile kırsal alanlarında yoğunlaştığını bildirdi.
Şam Haber Ağı (SNN) da Esed yönetiminin ilk kez hapishanelerdeki mahkumlara yönelik baskılara başladığını iddia etti. SNN, Suriye güvenlik güçlerinin Humus Merkez Hapishanesi'nde mahkumlara yönelik operasyon yaptığını ileri sürdü.
Ayrıca Der'a'da Albay Muhammed Ali Rifai öncülüğünde bir bölük asker muhaliflerin safına geçtiği bildirildi.
Öte yandan, Suriye Resmi Haber Ajansı SANA ise Şam, İdlib, Halep ve Hama'da operasyonlarda ölen 14 askerin resmi törenlerle defnedildiklerini belirtti.

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 10:34
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Suriyede 36 Muhalif öldü
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