Suriye'de 33 kişi daha hayatını kaybetti

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, ordunun, ülkenin çeşitli kentlerinde muhaliflere yönelik düzenlendiği operasyonlarda, ölü sayısının 33'e ulaştığını duyurdu.

Londra merkezli örgütten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda, Humus'ta 7, İdlib'de 4, Hama'da 9, başkent Şam'ın banliyöleri ile Dera, Halep ve Deyr Ez Zor kentlerinde 3'er, Kunytra'da da 1 olmak üzere ölü sayısının 33'e ulaştığını belirtti.

Bunun yanında, yerel aktivistler, İdlib'in Eriha ilçesinde kontrol noktalarında ağır silahlarla yerleşim birimlerine ateş açıldığını ve şiddetli patlamaların meydana geldiğini belirtti. Aktivistler, akşam saatlerinde Şam'ın Bağdat Caddesi'nde gösteri düzenleyenlere yönelik güvenlik güçlerince ateş açıldığını kaydetti.

Humus'un Bab Amr semtinde muhalifler ile ordu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını ifade eden aktivistler, Humus'un Rastan ilçesindeki yerleşim birimlerine düşen havan mermileri nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığını da bildirdi.

