Suriye'de 26 ölü

ANKARA - Suriye İnsan Hakları İzleme örgütü, ülkenin çeşitli kentlerinde bugün Cuma namazından sonra çıkan olaylarda güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 23 kişinin öldüğünü duyurdu.



Londra merkezli örgüt, Hama, Dera ve Lazkiye'de göstericilere ateş açılması sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin de yaralandığını belirtti.

Başken Şam'ın banliyölerinde 2, Deyr Ez Zor kentinde 3, İdlib ve Hama'da ise birer kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden örgüt, birçok kentte çıkan yönetim karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin göstericiler üzerine ateş açtığını aktardı.

Suriye Genel Devrim Konseyi ise Humus'un helikopterlerle bombaladığını, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu çok sayıda yaralının bulunduğunu ifade etti.

Konsey, hava saldırısında birçok ev ve ibadethanenin de kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Öte yandan, Suriye resmi ajansı SANA, Şam'ın Kudsiye banliyösünde meydana gelen bir patlamada, 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.