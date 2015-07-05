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Suriye'de 24 saat içinde 16 varil bombası atıldı

Suriye'de rejime bağlı güçlerin başkent Şam'ın Zabadani ilçesine son 24 saat içinde 16 varil bombası attığı bildirildi.

Suriye'de 24 saat içinde 16 varil bombası atıldı

Suriye'de rejime bağlı güçlerin başkent Şam'ın Zabadani ilçesine son 24 saat içinde 16 varil bombası attığı bildirildi.

05 Temmuz 2015 Pazar 17:07
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Suriye'de 24 saat içinde 16 varil bombası atıldı
ŞAM

Suriye'de rejime bağlı güçlerin başkent Şam'ın Zabadani ilçesine son 24 saat içinde 16 varil bombası attığı bildirildi.

Zabadani'deki sahra hastanesinin Başhekimi Amir Burhan, saldırılarda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, uçak sesi duyulduğunda bölge sakinlerinin büyük bir korkuya kapıldığını anlattı. Burhan, son saldırıların çok büyük bir yıkıma neden olduğunu söyleyerek, tarım arazilerinin yandığını ve yangınlara müdahale edilemediğini kaydetti.

Yerel aktivistlerden Zekeriya et-Tayyib, Zabadani'ye perşembe gününden beri onlarca varil bombası atıldığına dikkati çekerek, muhaliflerin ise Şam'ın önemli bir bölümünün su ihtiyacını karşılayan El-Fica nehrinden giden suyu kestiğini ifade etti. 

Öte yandan Suriye resmi basınında yer alan haberlerde, rejim güçlerinin şiddetli çatışmaların ardından batı yönünden Zabadani'ye girdiği belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 05.07.2015 15:42
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Önce Vatan Gazetesi - Suriyede 24 Saat Içinde 16 Varil Bombası Atıldı
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