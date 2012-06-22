Suriye'de 126 kişi öldü

ŞAM

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, ordunun çeşitli kentlerde ağır silahlarla düzenlediği operasyonlarda ölü sayısının 126'ya yükseldiğini bildirdi.

Merkezi Londra'da bulunan örgütten yapılan açıklamada, çoğunluğu Dera, Humus ve Şam'ın Duma bölgesinde olmak üzere ordunun operasyonlarında çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bu arada Şam'ın Kefr-Susa bölgesinde Özgür Suriye Ordusu ile nizami ordu arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

Bölgeden şiddetli patlamalar duyulurken, yoğun silah sesleri geliyor.