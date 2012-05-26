Suriye yönetimini eleştirdi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye yönetimini, BM'nin desteklediği barış planını ihlal eden, hergün yaşanan "kabul edilemez seviyelerde şiddet ve suistimallerin" büyük bölümünden sorumlu tuttu.



Ban, BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu ve Associated Press haber ajansının ulaştığı raporunda, Suriye yönetiminin ağır silahlar kullanmayı sürdürmesine, bombalama haberlerine ve "yetkililerin, hükümete bağlı güçler ve hükümet yanlısı milisler tarafından insan haklarının kitlesel ihlallerine neden olan artan güvenlik baskısına" değindi.

BM Genel Sekreteri, BM ile Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'ın aracılık yaptığı 6 maddelik barış planının uygulanması konusunda sadece "küçük bir ilerleme" kaydedildiğine dikkati çekti.

Ban, Suriye yönetimine, şiddeti durdurma sözünü derhal yerine getirmesi, yerleşim birimlerinden askerlerini ve ağır silahlarını çekmesi, insani yardım çalışanlarının ihtiyaç içindeki sivillere yardım etmesine izin vermesi ve insan hakları ihlallerini durdurması çağrısında bulundu.

