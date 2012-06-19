Suriye yangın yeri

Suriye Türkmen Kitlesi Başkanı Yusuf Molla, ''Suriye şu anda yangın yeridir. Oradaki insanlar zulüm altında eziliyor. Çocuklar bebekler öldürülüyor. Rejim yanlıları baskın yaptıkları evlerden yiyecek, giyecek ve battaniyeleri götürüyor'' dedi.

Yayladağı ilçesinde açılan şubelerini ziyaretinde AA muhabirine açıklama yapan Molla, Suriye halkının tamamının zulüm altında yaşadığını söyledi.

Türkmen kitlesi olarak Suriye halkının her zaman yanında olduklarını ifade eden Molla, Suriye'de Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde de işkencelerin, baskıların olduğunu kaydetti. Molla, Suriye'de en kanlı çatışmaların, katliamların Suriyeli Türkmenlerin yaşadığı yerlerde yaşandığına dikkati çekti.

''Bizim Türkiye'den birçok isteğimiz var. Ancak en acil olanı, bu insanların memleketlerine en yakın olan, kültürü aynı olan akraba olduğumuz bu bölgelerde kamp açılmasını istiyoruz'' diyen Molla, Türkiye-Suriye sınırında son zamanlarda meydana gelen yangınların da rejim taraftarları tarafından çıkarıldığını savundu.