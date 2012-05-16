Suriye toplantısına Türkiye de katıldı

KAHİRE

Toplantıya Türkiye'yi temsilen Şam Büyükelçisi Ömer Önhon ile Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı katıldı.

Başta Suriye muhalefetinin birleşmesi konusunun ele alındığı toplantıda, Annan Planı, gözlemcilerin çalışmaları masaya yatırıldı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el-Arabi, Suriyeli muhaliflerin Kahire'de yapılması planlanırken tehir edilen toplantıları için "Toplantı için henüz belirli bir tarih yok. Toplantı iptal edilmedi" diye konuştu.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Ömre Önhon da toplantıda, Suriye muhalefetinin birleşmesi ve bunun sağlanması için neler yapılabileceğinin görüşüldüğünü ifade ederek, Annan Planı'da yer alan maddelerin tamamının uygulandığını söylemenin mümkün olmadığını kaydetti.

Annan Planı'nın Suriye için son şans olarak görüldüğüne dikkati çeken Önhon, "Annan Planı, bir liste değildir. Bu nedenle bazı maddelerin uygulanması bazılarının uygulanmaması diye bir şey olmayacağını, Annan Planı'nın tüm maddelerinin uygulanması konusunu toplantıda vurguladık" diye konuştu.