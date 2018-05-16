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'Suriye sorunu bölge ülkeleri ve Avrupa olmadan çözülemez'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Bu kriz, Rusya, Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Ürdün ve genelde Avrupa olmadan çözülemez." dedi.

'Suriye sorunu bölge ülkeleri ve Avrupa olmadan çözülemez'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Bu kriz, Rusya, Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Ürdün ve genelde Avrupa olmadan çözülemez." dedi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 14:29
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'Suriye sorunu bölge ülkeleri ve Avrupa olmadan çözülemez'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, krizlerin arttığı ve her şeyin daha karmaşık hale geldiği bir dünyada Avrupa ülkelerinin kendi aralarındaki iş birliğini artırmaları gerektiğini, Suriye sorununun çözümü için de aralarında Türkiye'nin de bulunduğu tüm bölge ülkelerinin çabalarına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Başbakan Merkel, Federal Meclis'te (Bundestag) yaptığı konuşmada, Suriye'de siyasi çözüme ihtiyaç duyulduğunu, Suriye halkının yarısının çatışmalardan kaçtığını ve terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelenin bölgede büyük bir krize dönüştüğünü ifade ederek "Bu kriz, Rusya, Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Ürdün ve genelde Avrupa olmadan çözülemez." dedi.

Krizin çözülmesi konusunda Avrupa ülkelerinin bugüne kadar yetersiz kaldığını, bu nedenle şimdi Almanya'nın, ABD, İngiltere, Fransa, Ürdün ve Suudi Arabistan ile bir grup oluşturarak krizin çözülebilmesi için çaba harcadığını söyleyen Merkel, "Diğer yandan elbette Türkiye, İran ve Rusya'nın oluşturduğu Astana Grubu da müzakerelere dahil edilmeli." diye konuştu.

Alman Şansölye konuşmasında, Suriye'de kimyasal silah kullanımı, ABD'nin İran ile olan nükleer anlaşmadan ayrılma kararı, İran'ın Golan tepelerindeki İsrail mevzilerine düzenlediği saldırılar, ABD ile AB ülkeleri arasındaki ticari anlaşmazlıklar, Rusya ile Ukrayna arasında süren ihtilaflar, dünya çapında yaşanan terör olayları ve İsrail devletinin kuruluş törenleri sırasında düzenlenen gösterilerde öldürülen ve yaralanan Filistinlilere dikkati çekerek "Bizler, huzursuz ve karmaşık bir dünyada yaşadığımızı gözler önüne seren bu olayları her gün izliyoruz. Artık bu olaylardan kendimizi soyutlayamayacağımızı da biliyoruz." dedi.

Libya'da Kaddafi'nin devrilmesinden sonra yaşanan gelişmelerin, Suriye'deki iç savaşın ve DEAŞ'a karşı sürdürülen mücadelenin Avrupa'nın güvenliğini de büyük ölçüde tehdit ettiğini vurgulayan Merkel, "Güvenliğimiz vazgeçilemez bir şekilde komşularımıza bağlıdır. Almanya'nın, kendi güvenliği için AB ve NATO üyesi olarak ittifaklara ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

İran ile balistik füze programı konusunda yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen bu ülkenin nükleer anlaşmayla ilgili şartları yerine getirdiğinin tespit edildiğini, bu nedenle yoğun çabalar sonucunda varılan bu anlaşmanın sürdürülmesinden yana olduklarını kaydeden Merkel, "İngiltere, Fransa, Almanya ve tüm diğer AB ülkeleri de şimdiki şartlar altında bu anlaşmanın iptal edilmesinin doğru olmayacağını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakanı Angela MerkelABDİngiltereFransaÜrdünDeaş
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